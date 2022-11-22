Шайхразиев зачитал приветствие Минниханова форуму «Деловые партнеры Татарстана»

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поприветствовал участников международного форума «Деловые партнеры Татарстана».

«Вас, друзей Татарстана и деловых партнеров, приехавших из разных регионов и зарубежных стран татарских предпринимателей, приветствую в нашей столице. Форум проводится в 15-й раз.

Татарстан — один из опорных регионов России. Благодаря мощному производственному комплексу, высококвалифицированным кадрам, широко развитой инфраструктуре, поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина республика сохраняет социально-экономическую стабильность.

Масштабные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама и 30-летия Всемирного конгресса татар еще раз подтверждают наше постоянное стремление к сохранению межнационального и межконфессионального согласия, мира в гражданском обществе.

В условиях возникновения новых вызовов, в единстве со своей страной, мы приступили к созданию новых направлений в географии сотрудничества. Серьезные начинания с исламскими странами и Тихоокеанским, Азиатским регионами, применение различных путей развития экономики, развитие нефтяной отрасли, машиностроения, сельского хозяйства, технологий массовой информации, внутреннего туризма позволяют нам с надеждой смотреть на будущее.

В республике широко разворачивается деятельность новых индустриальных парков, промышленных площадок разного уровня. В то время, когда сорваны некоторые деловые контакты на Западе, приглашаю вас как резидентов и партнеров на эти площадки.

Эта встреча, уже ставшая хорошей традицией, является путем решения задачи укрепления делового партнерства в Татарстане.

Объединяя бизнес Татарстана, общественность из разных регионов, конгресс выполняет большую роль. Мы высоко ценим ваш вклад в сохранение родного языка татарского народа, в духовно-нравственное развитие. Желаю больших успехов в работе форума, трудовых достижений, счастья», — говорится в приветствии.

Пленарное заседание международного форума «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани в IT-парке им. Башира Рамиева. «Татар-информ» ведет онлайн-трансляцию заседания.