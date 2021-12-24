Тюбинг, алкоголь, петарды: врач ДРКБ рассказал, чем опасны для детей новогодние праздники

Перелом позвоночника, сотрясение головного мозга – травмы, которые чаще всего получают дети в новогодние каникулы. Происходит это во время катания на «ватрушках», уверяет травматолог из ДРКБ. Во время прямого эфира с Оперштабом РТ врач рассказал, с какими еще травмами сталкиваются медики и как уберечь от них своих детей.

Именно катание на тюбинге, или, как по-другому говорят, на «ватрушке», считается самым опасным зимним развлечением для детей

Фото: © ИА «Татар-информ»

«Ватрушка» может разгоняться до 40 км/час

Начиная прямой эфир, глава Оперативного штаба РТ и заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева напомнила о трагическом случае, который произошел в канун прошлого Нового года, когда во время катания на тюбинге разбилась трехлетняя девочка.

Трагедия произошла 31 декабря минувшего года в Челнах. Трехлетняя девочка в тяжелом состоянии поступила в БСМП Челнов. Малышку с серьезной травмой головы экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней она скончалась в больнице. Позже стало известно, что девочка получила травмы, когда она скатилась с горки на тюбинге.

«Впереди нас ждут длительные праздничные дни, когда дети большую часть времени приводят на свежем воздухе. Понятно, что родители должны быть более внимательны к своим детям и их здоровью, дабы избежать подобных трагедий», – отметила глава Операштаба РТ.

Лейла Фазлеева: «Родители должны быть более внимательны к своим детям и их здоровью, дабы избежать подобных трагедий» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Именно катание на тюбинге, или, как по-другому говорят, на «ватрушке», считается самым опасным зимним развлечением для детей. Об этом во время прямого эфира с Оперштабом РТ заявил заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов. Он отметил, что «ватрушка» может разгоняться до 40 км/час. Несложно догадаться, какие травмы могут получить дети, если тюбинг столкнется с препятствием.

«Об опасностях тюбинга мы говорим каждый год. Здесь ребенок может получить самые разнообразные травмы – от сотрясения мозга до перелома позвоночника. Причем чем больше вес ребенка, тем тяжелее травма», – отметил детский травматолог Руслан Хасанов.

Чтобы катание на «ватрушках» не обернулось серьезными последствиями, а то и трагедией, Хасанов посоветовал родителям ни в коем случае не упускать из виду своего ребенка, когда он спускается с горки. Дети младше пяти лет должны кататься на «ватрушке» только вместе со взрослыми. Кроме того, травматолог посоветовал обязательно надевать детям толстые шапки, а лучше – шлем. Это поможет обезопасить ребенка от травм головы.

Кроме того, для катания на тюбингах нужно выбирать правильную местность – она должна быть ровная, без ям и бугров. Наклон горки не должен превышать 20 градусов. Лучше всего кататься на «ватрушках» на подготовленных и огороженных трассах.

Лучше всего кататься на «ватрушках» на подготовленных и огороженных трассах Фото: © ИА «Татар-информ»

Травматолог отметил, что не стоит забывать и о катаниях на лыжах, сноубордах и коньках, где дети тоже могут получить серьезные травмы.

«Здесь нужны средства защиты от травм, которые человек получает во время падения. Понятно, что во время катания на коньках особенно не подготовленные дети могут упасть. В таких случаях чаще всего травмы приходятся на локти, их приходится уже "собирать" хирургам. Поэтому рекомендую надевать налокотники. На лыжах нужно обязательно проверять крепления и обувь, при катании на сноубордах надевать защиту на кисти рук», – добавил Хасанов.

Как распознать обморожение

Еще одна опасность, которая может омрачить праздники, – обморожение. Причем родителям не всегда удается вовремя заметить у ребенка симптомы.

«Бывают случаи, когда мать с ребенком вышла погулять, увидела подругу и заболталась. Что делает ребенок все это время? Стоит на месте и ждет маму. Ему негде побегать, разогреться», – отметил детский травматолог.

Самый первый симптом, на который стоит обратить внимание всем родителям, – когда ребенок говорит, что он замерз. Нужно сразу же возвращаться домой и проверить открытые участки кожи.

Самый первый симптом, на который стоит обратить внимание всем родителям, – когда ребенок говорит, что он замерз Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Во время обморожения первой степени у ребенка может побледнеть кожа, или посинеть. Также в этом месте почувствуется жжение. В таком случае родители могут справиться с обморожением самостоятельно. Достаточно "отогреть" место теплой водой. Не горячей – именно теплой до 30 градусов», – сказал Хасанов.

Когда на коже появляются отек, волдыри и они лопаются – это уже вторая степень обморожения. В таком случае родителям нужно вызвать скорую помощь и отправить ребенка в больницу.

Что делать, если в руках взорвалась петарда

Салюты, петарды – без них мы не можем представить новогодние праздники. Однако бывают случаи, когда из-за неосторожного обращения с ними каникулы могут обернуться неприятностями, напоминает глава Оперштаба РТ Лейла Фазлеева.

Заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов отметил, что травмы, которые получают дети во время взрыва петарды или запуска салюта, – очень серьезная проблема. Бывают случаи, когда петарда взрывается в руке и происходит отрыв пальцев.

Травмы, которые получают дети во время взрыва петарды или запуска салюта, – очень серьезная проблема Фото: pixabay.com

«Очень прошу родителей не поддаваться панике. Многие родители впадают в ступор и теряются, в то время как у ребенка открывается кровотечение. Если это произошло на улице, то его нужно немедленно завести в помещение. Затем нужно убрать лишнюю одежду аккуратно, потому что в этот момент ребенок испытывает сильную боль. Затем рану нужно прикрыть чистыми бинтами – если их нет, то чистой и сухой тряпкой. И, конечно же, вызывать скорую помощь», – сказал детский травматолог.

Еще одна травма, которую, к слову, родители могут пустить на самотек, – окалина от салюта, попавшая в глаз.

«Здесь повреждается роговица глаза. Нужно обращаться к офтальмологу. Прошу родителей внимательно отнестись к этому. Да, ребенок может сказать, что все прошло, но спустя время появится воспаление. В данном случае счет тоже идет на минуты», – отметил Хасанов.

Отравление алкоголем: как избежать

Отравление алкоголем, который ребенок взял со стола, или уксусом, который он мог выпить, пока родители готовят новогодний стол, тоже имеет место быть, напомнила Фазлеева.

В случае если ребенок выпил уксус, детский травматолог посоветовал сделать промывание желудка – вызвать рвотный рефлекс, дать обильное питье и вызвать скорую помощь. Дальше уже будут действовать медики.

В случае если ребенок выпил уксус, детский травматолог посоветовал сделать промывание желудка – вызвать рвотный рефлекс, дать обильное питье и вызвать скорую помощь Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Что касается алкоголя – это большой вопрос к родителям. Почему он оказался в поле зрения ребенка, почему он остался без присмотра на столе? Дети подражают родителям, им все интересно, нужно это предвидеть. Если ребенок все-таки выпил алкоголь, здесь тоже нужно сделать промывание и вызвать медиков скорой помощи», – сказал детский травматолог.

Заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов добавил, что у родителей всегда должна быть под рукой аптечка. Не важно, будут ли они находиться дома или в поездке. В ней обязательно должны быть абсорбенты на случай отравления, спазмолитики, обезболивающее. Кроме того, в аптечке должны храниться бинты, антисептик, стерильные салфетки и пластыри.