Травматолог из ДРКБ назвал катание на тюбинге самым опасным развлечением для детей

Катание на тюбингах или, как их часто называют, на «ватрушках» – самое опасное зимнее развлечение для детей. Об этом во время прямого эфира с оперштабом РТ заявил заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

«Тюбинг – очень травмоопасный вид развлечений. В некоторых случаях он может разгоняться до 40 км/час. А если ребенок на нем не закреплен, или не защищен дополнительными средствами, не сложно представить, какие травмы он может получить. Причем, чем больше вес ребенка, тем сильнее столкновение», – отметил детский травматолог.

Чтобы уберечь своего ребенка от травм во время катания на тюбинге, врач посоветовал родителям всегда держать его под контролем. Те дети, которым еще нет пяти лет, должны кататься на «ватрушках» только со взрослыми.