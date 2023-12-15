Тюбетейка, спина Зарубина и взгляд Путина: как я задал вопрос Президенту России

«К моменту моего общения с Путиным я особо и не ждал, что получится задать вопрос»

Фото: стоп-кадр видео

«Давайте «Татары и БРИКС»

«Вот давайте “Татары и БРИКС”», – сказал Владимир Путин и указал прямо на меня.

Если говорить откровенно, то с начала общения с россиянами и журналистами взгляд Президента неоднократно встречался с моим и пробегал по контенту плаката в моих руках. «Татары и БРИКС» – гласило содержимое на листке формата А4.

Честно говоря, к моменту моего общения с Путиным я особо и не ждал, что получится задать вопрос. Если бы тема «зацепила», то давно бы дал слово, думал я.

Взгляд Президента неоднократно встречался с моим и пробегал по контенту плаката в моих руках: «Татары и БРИКС» Фото: стоп-кадр видео

И все-таки общение состоялось.

Выбор позиции «на поле»

Уже позже, проанализировав прямую линию в записи, я понял, что мне удалось занять выгодную позицию. Я не просто сел в первом ряду, а расположился так, что Путин при любом общении с Павлом Зарубиным (ведущим мероприятия) натыкался взглядом на вашего покорного слугу. Это было прекрасно видно по трансляции, когда камеры брали крупным планом Зарубина.

«Я не просто сел в первом ряду, а расположился прямо за Павлом Зарубиным» Фото: стоп-кадр видео

Между тем для «Татар-информа» в первом ряду никто мест не бронировал. И в целом у журналистов была возможность занять любые места, что зависело лишь от расторопности и находчивости представителей тех или иных СМИ.

Конечно, на первых рядах были и зарезервированные места для журналистов так называемого Президентского пула, а также ряда ведущих военкоров России. Но и у остальных был шанс расположиться в первом ряду. Путем нехитрых телодвижений (все секреты мы раскрывать не будем) «Татар-информу» это удалось.

В итоге еще до старта мероприятия нам удалось поснимать несколько видео для «Татар-информа» практически у самого кресла Путина.

Счастливая тюбетейка

Вторым фактором успеха стал головной убор, а именно тюбетейка, которую я привез из Казани. И она принесла удачу. Более того, добавила уверенности в успешности грядущей миссии.

Та самая счастливая тюбетейка Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

За час-полтора до начала прямой линии интервью у меня взяли Первый канал, «Россия-1» и «Россия-24». Интересовались тремя вещами – татарским национальным головным убором, какой вопрос я задам и тем, что волнует людей в Татарстане. Именно в таком порядке.

К слову об интервью. После завершения мероприятия мне не сразу удалось пробраться в зону кофе-брейка. Просто скажем, что такого количества интервью я не давал и за всю жизнь. Помимо федеральных каналов (да, по второму кругу) здесь были и региональные – начиная от Крыма и заканчивая Карачаево-Черкесией.

Говоря о региональном ТВ, хочется отдельно отметить башкирский телеканал БСТ. Вопрос они на пресс-конференции в итоге не задали, но это как раз тот случай, когда коллеги все сделали как надо, но не повезло.

Колоритный молодой человек с национальным головным убором и распечатанными плакатами (написанными не от руки) после мероприятия был огорчен. Но ему было не в чем себя винить, о чем ему я и сообщил. А про себя подумал, что таким образом мог «пролететь» абсолютно любой журналист, независимо от любой степени подготовки.

Новый формат освежил общение Путина с народом и СМИ

В целом формат более чем удался. Напомним, что в этом году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили в одно событие.

По поводу этого среди журналистов в кулуарах мероприятия ходили различные мнения. Возможно, если бы нам не удалось задать вопрос, мы бы оказались по другую сторону баррикад.

Но постараемся быть объективными. Новый формат стал порцией свежести в общении Президента со СМИ и населением. И воспринимается как некий символ единения страны в нынешние непростые времена на международном треке.

Что ответил «Татар-информу» Путин

А что касается вопроса «Татар-информа» Путину, то Президент в своем ответе четко расставил акценты на главных составляющих портрета Татарстана.

Здесь не только экономические успехи республики, но и мирное сосуществование культур, этносов и религий.

«Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний Президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – сказал Путин.

К слову, в своих интервью представитель «Татар-информа» после завершения мероприятия не раз останавливался именно на этих моментах.

Но вернемся к Путину. В своем ответе он также признал дипломатический вклад Татарстана в диалог России со странами мусульманского мира и Востока.

«Естественным образом [Казань] становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово “хаб” – хабом, пожалуйста», – улыбнулся Путин.

Не обошел вниманием Президент и первую часть вопроса, пройдясь по так называемому миропорядку, «основанному на правилах» Запада.

«Нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит», – заявил Путин.

Президент отметил, что грядущий саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире есть мощные страны, которые не хотят жить по правилам Запада. Эти страны никому правил не навязывают и не создают военных блоков.