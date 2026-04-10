«Тыл и фронт едины»: в Тукаевском районе передали помощь бойцу ОМОН «Тайфун»

В Новотроицком сельском доме культуры Тукаевского района состоялась передача гуманитарной помощи сотруднику ОМОН «Тайфун». В акции приняли участие директор учреждения Екатерина Шумейкина, представители волонтерской организации «Милосердие», а также депутат и участник специальной военной операции Валерий Тигр.

С начала специальной военной операции бойцы отряда «Тайфун» выполняют сложные и ответственные задачи, обеспечивая безопасность и защиту страны.

«Когда мы знаем, кому именно и чем конкретно можем помочь – это самая правильная, самая честная работа. “Тайфун” – это наши герои, и мы обязаны быть рядом», – заявил Валерий Тигр.

Организаторы подчеркнули, что гуманитарная помощь формируется при участии местных жителей и волонтеров. Подобные акции направлены на поддержку военнослужащих и укрепление взаимодействия между тылом и фронтом.

В Тукаевском районе работа по сбору и передаче гуманитарной помощи продолжается на постоянной основе.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.