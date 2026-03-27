«Боевые задачи всегда есть: челнинские сотрудники ОМОН «Тайфун» о службе и СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сотрудники ОМОН «Тайфун» управления Росгвардии по РТ из Набережных Челнов, многие из которых – участники СВО, продолжают выполнять служебные задачи и в профессиональный праздник – День войск национальной гвардии РФ. Он отмечается сегодня, 27 марта. В 2026 году ведомство также отмечает 10-летие со дня образования.

ОМОН «Тайфун» обеспечивает правопорядок, участвует в борьбе с терроризмом, задержании вооруженных преступников и обезвреживании взрывных устройств. Бойцы проходят комплексную подготовку, включающую физические, огневые и тактические занятия, десантирование, а также обучение оказанию первой медицинской помощи.

Подразделение задействовано в обеспечении безопасности крупнейших мероприятий федерального уровня. В их числе – празднование тысячелетия Казани, летняя Универсиада 2013 года, Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу.

С февраля 2022 года сотрудники отряда регулярно направляются в служебные командировки в зону специальной военной операции.

Все бойцы являются участниками боевых действий. Более 60 сотрудников отмечены государственными и ведомственными наградами.

«Обеспечивали охрану правопорядка больших, крупных мероприятий – это тысячелетие Казани, это летняя Универсиада 2013 года, это сочинская Олимпиада. Обеспечение общественного правопорядка чемпионата мира по футболу», – рассказал заместитель командира отряда Станислав.

Среди отличившихся – сотрудник с позывным Барай, который проходит службу с 2013 года. По его словам, выбор профессии связан с семейной историей.

«Мы свои продукты отдавали, свои сухпайки отдавали, детям давали вещи, которые у нас были. Оказывали всю, какую могли, помощь. То есть сладости, которые у нас были для себя, мы все раздали детям. И это чистая правда, потому что каждый имеет своих детей», – отметил он, говоря о помощи мирным жителям в зоне СВО.

Сотрудник с позывным Сыч сообщил, что находился в служебных командировках в зоне СВО трижды.

«Люди относятся к нам хорошо, рады, что мы пришли, помогаем всем, чем можем, им. Бывали такие случаи тоже, когда дети махали, радовались нашему приходу», – сказал он.

Боец с позывным Фиксик подчеркнул важность постоянной подготовки.

«Ежедневно у нас проходит физическая подготовка. Боевые задачи всегда есть, они будут, и для них нужна сила, выносливость. Также проходят теоретические занятия – проход в здание, работа с оружием вхолостую, работа с щитом», – отметил он.

В настоящее время в ОМОН «Тайфун» продолжается набор кандидатов на службу.

