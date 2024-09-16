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Тыгин усомнился в стопроцентной готовности Челнов к отопительному сезону
Главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Александр Тыгин усомнился в полной готовности к отопительному сезону в Набережных Челнах. Сегодня он присутствовал на аппаратном совещании в Автограде.
О стопроцентной готовности объектов в Челнах к отопительному сезону доложил начальник местного управления ЖКХ Руслан Вильданов.
«Все дома прошли проверку Набережночелнинских тепловых сетей, получили паспорта готовности», — доложил он.
Однако у Тыгина остались к нему вопросы.
«К Руслан Флеровичу, безусловно, есть вопросы. Еще не весь капитальный ремонт завершен. А насколько у нас обоснованная стопроцентная паспортизация. По факту почти 700 домов из 17 тыс. запаспортизированных проверили — получилось почти 50 административных протоколов. То есть торопиться здесь не надо и выдавать радужные перспективы за действительность», — отметил Тыгин.
Свое мнение на этот счет выразил и мэр города Наиль Магдеев.
«На слайде мы увидели стопроцентную готовность, дай бог, чтобы эта стопроцентная готовность была фактом», — высказал градоначальник.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов поручил быть готовым к пуску тепла «завтра-послезавтра».
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