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Мэр Челнов поручил «завтра-послезавтра» подать тепло в дома и соцучреждения
Набережные Челны готовятся подать тепло в жилые дома и объекты социально-культурной сферы. Быть готовым «завтра-послезавтра» к запуску тепла на аппаратном совещании поручил мэр Наиль Магдеев.
«Мы будем готовы подать тепло к зиме. Более чем благоприятный тёплый сентябрь даёт возможность всем и дисциплинированным, и не очень дисциплинированным нашим хозяйствующим субъектам подготовиться должным образом к отопительному сезону. Поэтому обращаю внимание всех: запланированные и незапланированные сроки прошли. Образно говоря, завтра-послезавтра наступит время запускать и принимать тепло. Это касается и объектов социально культурной сферы», — поручил мэр.
Магдеев подчеркнул, что должна быть стопроцентная готовность по факту.
«Я руководителей управлений предупреждаю, коллеги, это зона вашей ответственности. Это касается и школ, и здравоохранения, везде. Это больницы, Камский детский медицинский центр, БСМП, 5-я горбольница, госпиталь для ветеранов войн. Все эти объекты должны быть более чем готовы — детские сады более 130 и 90 школ», — отметил он.
Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов доложил, что объем средств, запланированных на подготовку городского хозяйства к отопительному периоду, составляет более 3,3 млрд рублей, из них: 1,5 млрд рублей выделено на подготовку объектов коммунального хозяйства и 1,8 млрд — на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда города.
«За летний период проведена ревизия и проведен ремонт теплоисточников, электро и газораспределительных станций, водозаборных и очистных сооружений, магистральных, внутриквартальных и внутриобъектовых сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. Проведено обследование, текущий и капитальный ремонт объектов жилого, социально-бытового и промышленного назначения, подготовлено резервное топливо», — подчеркнул Вильданов.
По информации спикера, с 10 по 20 сентября проводится итоговая опрессовка по городу.
«Это традиционное испытание сетей, которое проводится перед началом нового отопительного периода после окончания всех ремонтных работ. При условии отсутствия замечаний дома будут подключены к ГВС раньше срока. На 15 сентября подключены 1 087 многоквартирных домов. На данный момент выявлено 14 повреждений, 3 — устранено, 11 — в работе», — сообщил Руслан Вильданов.
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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