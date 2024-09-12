Тыгин: Водоканалы пяти районов Татарстана не справляются со своей работой

Водоканалы пяти районов Татарстана не справляются со своей работой в должной мере из-за старых коммунальных сетей. В их числе: Менделеевск, Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Казань, рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову начальник Государственной жилищной инспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Забиваются сети, колодцы, и это обратным потоком приходит в подвалы домов. Жильцы говорят: “Управляющая компания не справляется со своей работой, у нас полный подвал фекалий”. Мы начинаем проверку и, очевидно, убеждаемся, что водоотведение не работает», – сказал Тыгин.

Он также отметил, что республика с 2008 года инвестировала колоссальные средства в жилой фонд, решения по теплу, котельные и прочее. На сегодняшний день для Татарстана настал момент, когда он может себе позволить программу модернизации сетей, то есть, уйти в плоскость инвестиций «ниже нуля». Однако важно осознавать, что у этих вложений будет минимальная социальная эффективность. В пример Александр Тыгин привел строительство парка и подчеркнул, что сметы на замену сетей под ним и непосредственно строительство будут сопоставимы.

«Теперь смотрите, если вы недальновидны, бедны, у вас нет ресурсов, но вам очень хочется парк, вы его строите, и рано или поздно у вас кто-то проваливается в яму, в прогнившие тепловые сети. Вы с этим столкнетесь неизбежно. Но парк любой власти дает социальный эффект, это очевидные вложения. Все, что “ниже нуля”, такого эффекта не имеет», – отметил собеседник «Татар-информа».

Тыгин также уточнил, что с точки зрения инспекции, в первую очередь, стоит начать с водоотведения: колодцев, магистральных сетей, которые находятся в кварталах. Менять их будет непросто из-за большого территориального покрытия, однако сделать это необходимо. Такие работы сейчас проводят в Агрызе, ежегодно там меняют порядка 20-15 км тепловых сетей.

«Агрыз на сегодня перерыт, как во время войны траншеями. Он весь перекопан. Но на каждый дом ставят отсекающие задвижки. Новейшие трубы в ПММ изоляции. В каждой трубе стоит сигнализатор, есть ли протечка или нет. Фантастика! Состояние котельных — верхняя планка технического решения на сегодняшний день. И мы имеем по теплу и горячей воде самые современные, самые надежные решения. Внешне выглядит так, как будто Агрыз в состоянии обороны находится. Это пройдет, сети останутся», – заключил Александр Тыгин.