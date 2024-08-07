Тыгин: Программа модернизации сетей качественно повлияет на жилфонд

Александр Тыгин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Программа модернизации сетей нужна Татарстану, реакция на нее только «восторженная». Об этом заявил начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан – главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Александр Тыгин в разговоре с «Татар-информом».

«В первую очередь мы говорим о сетях водоотведения, очень много обращений и жалоб от населения о подтоплении подвалов многоквартирных домов в Казани, Альметьевске, Бугульме, Менделеевске. То есть перечислять можно много, в Чистополе. И причина, прежде всего, не плохая, нерадивая работа жилищных организаций, а именно состояние сетей водоотведения», – считает он.

Тыгин также выразил надежду на то, что такие меры в целом повлияют на жилой фонд «очень оперативно и качественно». По его словам, программа инициируется на государственном уровне, потому что денег, которые собирают с населения, не хватит для полноценного ремонта всех сетей. Средний износ сетей он сравнил со средней температурой по больнице.

«Локально эта проблема где-то прямо грандиозна. А в малых городах она уже и не локальная. Средний износ – это для статистики, расчета инвестиций. А вы себя поставьте на место жильцов, у которых 9-этажный дом и по пояс фекалий. И не потому, что плохо работает жилищная компания, а просто не откачивается, не уходит. Я всегда с этой точки зрения смотрю, все-таки мы жилищная инспекция», – заключил собеседник агентства.

Подробнее о программе читайте в большом материале «Татар-информа» «Износ труб – как 10 трасс М12: зачем Татарстану новая программа модернизации сетей ЖКХ».