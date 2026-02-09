Тыгин оценил перспективы механизма самообследования управляющих компаний в Татарстане
Начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин оценил эффективность механизма самообследования управляющих компаний для республики. Тема обсуждалась сегодня на заседании профильного комитета Госсовета РТ.
По словам Тыгина, самообследование не связано с ослаблением надзорной деятельности и не заменяет работу контролирующих органов.
«Механизм не связан с облегчением работы жилищного надзора или органов власти. Ни в коем случае. Самообследование – это элемент лицензионной культуры. Управляющая компания получает лицензию, и государство тем самым признает ее способность заниматься этим видом деятельности. А частью лицензионной культуры является добросовестность», – сказал он в разговоре с журналистами после заседания.
Глава ГЖИ также отметил, что механизм самообследования носит добровольный характер и предполагает публичное подтверждение управляющей компанией соблюдения лицензионных требований и принципов добросовестной работы. При этом именно жители, по его словам, становятся основными оценщиками такой добросовестности.
«Самообследование – это заявление всему миру о том, что компания работает честно. Управляющая организация должна информировать об этом своих жильцов, и именно они становятся основными контролерами», – пояснил Тыгин.
Он подчеркнул, что, если заявленные данные не соответствуют реальному состоянию дел, жильцы вправе обратиться в надзорные органы, после чего последует проверка. Самообследование не снижает требований к управляющим компаниям и не освобождает их от ответственности, уточнил он.
Отдельно Александр Тыгин остановился на региональной специфике. Он сделал акцент на том, что опыт других субъектов не всегда может быть напрямую применен в Татарстане, поскольку жилой фонд и условия работы управляющих компаний существенно различаются.
«Все регионы разные, у нас даже города отличаются по жилому фонду. Поэтому для республики нужно найти решение, которое будет подходить именно нам», – объяснил он.
В связи с этим на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию было принято решение сформировать выездную рабочую группу для изучения практик других регионов и выработки собственного подхода, приемлемого для жителей и управляющих компаний Татарстана.
Выступая на заседании, Тыгин также заметил, что в федеральном законодательстве сейчас в целом усиливается значение добросовестности управляющих организаций. Он напомнил, что переход голосований в систему ГИС ЖКХ уже привел к снижению числа конфликтов и ускорил смену недобросовестных компаний.
«Сейчас малейший конфликт с жильцами может закончиться голосованием, и жилой фонд уходит от УК. Критерий добросовестности становится необычайно важным», – акцентировал он.
По мнению главы ГЖИ, механизм самообследования позволит управляющим компаниям заранее адаптироваться к этим изменениям и сохранить доверие жителей.