Тыгин оценил перспективы механизма самообследования управляющих компаний в Татарстане

Глава ГЖИ РТ Александр Тыгин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин оценил эффективность механизма самообследования управляющих компаний для республики. Тема обсуждалась сегодня на заседании профильного комитета Госсовета РТ.

По словам Тыгина, самообследование не связано с ослаблением надзорной деятельности и не заменяет работу контролирующих органов.

«Механизм не связан с облегчением работы жилищного надзора или органов власти. Ни в коем случае. Самообследование – это элемент лицензионной культуры. Управляющая компания получает лицензию, и государство тем самым признает ее способность заниматься этим видом деятельности. А частью лицензионной культуры является добросовестность», – сказал он в разговоре с журналистами после заседания.

Глава ГЖИ также отметил, что механизм самообследования носит добровольный характер и предполагает публичное подтверждение управляющей компанией соблюдения лицензионных требований и принципов добросовестной работы. При этом именно жители, по его словам, становятся основными оценщиками такой добросовестности.

«Самообследование – это заявление всему миру о том, что компания работает честно. Управляющая организация должна информировать об этом своих жильцов, и именно они становятся основными контролерами», – пояснил Тыгин.

Он подчеркнул, что, если заявленные данные не соответствуют реальному состоянию дел, жильцы вправе обратиться в надзорные органы, после чего последует проверка. Самообследование не снижает требований к управляющим компаниям и не освобождает их от ответственности, уточнил он.

Отдельно Александр Тыгин остановился на региональной специфике. Он сделал акцент на том, что опыт других субъектов не всегда может быть напрямую применен в Татарстане, поскольку жилой фонд и условия работы управляющих компаний существенно различаются.

«Все регионы разные, у нас даже города отличаются по жилому фонду. Поэтому для республики нужно найти решение, которое будет подходить именно нам», – объяснил он.

В связи с этим на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию было принято решение сформировать выездную рабочую группу для изучения практик других регионов и выработки собственного подхода, приемлемого для жителей и управляющих компаний Татарстана.

Выступая на заседании, Тыгин также заметил, что в федеральном законодательстве сейчас в целом усиливается значение добросовестности управляющих организаций. Он напомнил, что переход голосований в систему ГИС ЖКХ уже привел к снижению числа конфликтов и ускорил смену недобросовестных компаний.

«Сейчас малейший конфликт с жильцами может закончиться голосованием, и жилой фонд уходит от УК. Критерий добросовестности становится необычайно важным», – акцентировал он.

По мнению главы ГЖИ, механизм самообследования позволит управляющим компаниям заранее адаптироваться к этим изменениям и сохранить доверие жителей.