В Татарстане планируют внедрить механизм самообследования УК

Депутат Государственной Думы ФС РФ Марат Нуриев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане на выездном совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Экспертного совета при комитете обсудили внедрение механизма самообследования организаций, обслуживающих население в сфере ЖКХ.

Председатель профильного комитета Госсовета РТ Андрей Егоров сообщил, что федеральные нормы предусматривают смещение акцента с контроля на профилактику нарушений и эта практика уже находит отклик у крупных управляющих компаний. Члены комитета надеются, что внедрение профилактических инструментов позволит повысить эффективность управления жилым фондом и снизить число обращений граждан по вопросам ЖКХ.

Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по строительству и ЖКХ ГД Марат Нуриев рассказал «Татар-информу», что новый механизм даст управляющим компаниям возможность усиливать самоконтроль и предотвращать нарушения без участия контролирующих органов.

«Хорошо будет, что здесь появится у управляющей организации возможность усилить самоконтроль над собой, не доводить это до жилищных инспекций, до контролирующих органов, чтобы не получать лишние штрафы. Ну и плюс – увеличится общение с населением, совместная работа», – заявил он.

Нуриев добавил, что пока самообследование применяется в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов России.

«На заседании было предложено создать рабочую группу с участием управляющих организаций, жилищной инспекции, контролирующих органов и муниципалитетов, чтобы изучить опыт нескольких регионов и посмотреть, как там это работает. После этого можно выбрать тот вариант, который устроит наших жителей, республику, государственные и контролирующие органы, а также управляющие компании. Главное, чтобы решение приносило реальную пользу, а не просто было удобно всем, и чтобы от этого действительно стало лучше нашим гражданам», – подытожил депутат Госдумы.