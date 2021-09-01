Тяжёлых больных стало вдвое больше: главный санитарный врач о Covid-ситуации в Татарстане

Татарстанцы начали чаще и тяжелее болеть Covid-19, под ударом вируса все возрастные группы – почему так произошло и как победить инфекцию – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Татарстанцы стали тяжелее болеть Covid-19

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ситуация с Covid-19 не дает повода для успокоения

Первое полугодие 2021 подарило ежемесячное снижение случаев новой коронавирусной инфекции, но с последней недели июня произошел рост заболеваний почти в два раза.

Рост продолжался месяц и с конца июля до конца августа случаи заболеваемости стабилизировалась, однако эта статистика все равно находится на достаточно высоких цифрах.

Марина Патяшина: «Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не дает нам повода для успокоения» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не дает нам повода для успокоения», - призналась руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на Совещании в Доме Правительства.

Впереди осень и традиционного подъема заболеваемости ОРВИ татарстанцам не избежать.

Тяжело болеть Covid-19 начали в два раза чаще, каждый второй тяжелый случай – дельта-штамм

Кроме того, тяжесть течения коронавируса увеличилась по сравнению с прошлым годом, сейчас даже для молодых людей Covid-19 не проходит бесследно.

«Болезнь стала проходить в более агрессивной форме. Во многом это связано с мутацией вируса, что подтверждается лабораторными исследованиями: у каждого второго заболевшего тяжелой формой мы выявляем индийский штамм (иначе — дельта-штамм — прим. Т-и). В результате в разы снизилось число лиц, больных легкими и бессимптомными формами, при этом тяжелые формы течения инфекции мы наблюдаем в два раза чаще», — объяснила руководитель ведомства.

По данным республиканского Роспотребнадзора, лишь каждый четвертый заболевший легко переносит коронавирус. Остальные болеют с тяжелыми клиническими проявлениями.

«И более того, от 15% до 40% переболевших лиц в зависимости от возраста получают осложнения. Наиболее частыми осложнениями являются болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Беспокоят также после выздоровления проблемы органов пищеварения и заболевания нервной системы», — добавила главный санитарный врач РТ.

Заболеваемость Covid-19 среди детей и пожилых людей выросла

Коронавирус не щадит ни детей, ни взрослых. За восемь месяцев этого года врачи заметили, как инфекция начала меняться. Самые маленькие пациенты начали все чаще попадать в больницы с коронавирусом.

«В этом году на 15% стали чаще болеть дети и подростки, при этом заболевание у них протекает уже не в бессимптомной форме, как в 2020 году, а с клиническими проявлениями», — рассказала глава республиканского ведомства.

Детей с коронавирусом лечат в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.

«В разы снизилось число лиц, больных легкими и бессимптомными формами, при этом тяжелые формы течения инфекции мы наблюдаем в два раза чаще» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, количество заболевших среди представителей возрастной категории старше 65 лет выросло в три раза. Марина Патяшина объяснила это тем, что в прошлом году родственники относились к пожилым людям бережнее благодаря режиму самоизоляции. В этом же году многие расслабились.

При этом главный санитарный врач РТ напомнила, что риск умереть от новой коронавирусной инфекции у людей старше 65 лет в четыре раза выше, чем у представителей других возрастных групп.

Татарстанцы 40-64 лет начали болеть в 1,5 раза чаще. В Роспотребнадзоре объяснили, что подобный рост идет за счет временно неработающих граждан. А вот среди рабочих и служащих, наоборот, есть снижение заболеваемости – это связывают с вакцинацией в трудовых коллективах.

80% беременных с коронавирусом сталкиваются с осложнениями

Одна из самых незащищенных групп населения от коронавируса – беременные женщины. Корреспондент ИА «Татар-информ» недавно побывал в «красной» зоне Республиканской клинической больницы: именно там, где спасают от инфекции женщин, которые носят под сердцем ребенка.

«Осложнения возникают у 80% беременных, заболевших ковидом. При этом от опасного заболевания страдают сразу двое», - поделилась статистикой главный санитарный врач Татарстана.

Одна из самых незащищенных от коронавируса групп населения – беременные женщины Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

И причиной заболевания у женщин в положении чаще всего является непривитое близкое окружение или пренебрежение мерами профилактики в общественных местах.

Марина Патяшина напомнила, что с 22 недели беременности женщинам можно прививаться, в республике уже 17 женщин воспользовались этой возможностью.

«Также следует отметить, что важно вакцинироваться перед планированием беременности как самой будущей маме, так и всему ее близкому окружению», - добавила она.

Необходима вакцинация не только от коронавируса, но и от гриппа

Главный санитарный врач республики сообщила, что на сегодня мы привили лишь 54% населения от плана.

«Мы имеем месячный запас вакцины. Однако темпы вакцинации по сравнению с началом июля существенно снизились. Они снизились более, чем в три раза», - заметила докладчик.

«Темпы вакцинации по сравнению с началом июля существенно снизились – более, чем в три раза» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ежедневно на прививку приходят около шести тысяч человек. Достичь необходимого количества вакцинированных в 60% от всего населения и создать иммунную прослойку такими темпами получится лишь через пять месяцев.

«А с учетом того, что поствакцинальный иммунитет сохраняется не более года, мы только в январе закончим эту кампанию, когда нужно будет начинать ее снова», - поделилась неутешительной статистикой Патяшина.

Помимо этого, Роспотребнадзор с тревогой вступает в сезон гриппа, одновременно две тяжелые инфекции - ковид и грипп - агрессивный тандем для человека.

В прошлом году благодаря тому, что осенью было привито 60% жителей Татарстана против гриппа, случаев этой инфекции не было, татарстанцы избежали непредсказуемых последствий микст-инфекции.

«И вот снова впереди нас ждет неизбежный сезон гриппа, который, к сожалению, будет снова проходить на уровне сложной ситуации по ковиду. Поэтому наша новая задача – и в эту прививочную кампанию охватить вакцинацией против гриппа 60% населения и в группах риска не менее 75% на каждой территории», - отметила Марина Патяшина.

«Наша новая задача – и в эту прививочную кампанию охватить вакцинацией против гриппа 60% населения и в группах риска не менее 75% на каждой территории» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Предстоит это сделать в максимально короткие сроки, привить против гриппа более двух миллионов человек. Особенностью вакцинации в этом сезоне станет обязательный перерыв между прививками против Covid-19 и гриппа не менее месяца.

В Роспотребнадзоре республики в первую очередь планируют обеспечить прививкой детей, потому что привить их от коронавируса нельзя и, следовательно, не нужно выдерживать обязательный интервал между этими двумя препаратами.

Главный санитарный врач РТ развеяла самые популярные мифы о вакцинации

На совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина назвала пять самых распространенных причин, которые называют татарстанцы, не желающие прививаться от Covid-19.

Руководитель ведомства прокомментировала каждый из этих аргументов. Так, по ее словам, все препараты прошли клинические испытания и допущены в гражданский оборот. Вероятность заражения существует и после прививки, однако данные препараты защитят человека от тяжелого течения заболевания, осложнений и летального исхода. Поэтому пройти вакцинацию нужно и тем, кто уже переболел Covid-19, так как точно неизвестно, как долго после выздоровления сохраняется иммунитет.

«Защищает ли прививка от новых штаммов? По данным ученых, мутации вируса не затрагивают тех частей, которые были использованы при создании вакцины. Доказана эффективность вакцин в отношении всех новых штаммов», — заявила она.

«Доказана эффективность вакцин в отношении всех новых штаммов» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, некоторые татарстанцы опасаются прививаться из-за проблем со здоровьем.

«Однако лицам с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, так как они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений», — подчеркнула Патяшина.

Резюмируя свое выступления главный санитарный врач республики обратилась к жителям Татарстана с призывом защитить себя и своих близких от коронавируса единственным возможным способом – вакцинацией.

«Осознание того, что надо было сделать прививку, порой приходит к нам слишком поздно, когда исправить уже, к сожалению, ничего нельзя. Глупо бояться прививок, а еще более глупо подвергать опасности своих близких», - заключила она.