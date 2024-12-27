Тяжелые воспоминания и сложности мирной жизни: психиатр о том, как вылечить ПТСР

Многие вернувшиеся из зоны проведения спецоперации сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, и это, по словам психологов, нормальная ситуация. Что такое ПТСР, где бойцы могут получить квалифицированную помощь и почему обратиться к специалисту не стыдно, «Татар-информу» объяснили психиатр и психолог РКПБ имени Бехтерева.





Нередко людям, привыкшим к условиям вечного выплеска адреналина, некомфортно возвращаться к спокойной мирной жизни

Фото: © «Татар-информ»

«Очень трудно все время находиться в состоянии напряжения»

«Посттравматическое стрессовое расстройство – это сложное психическое расстройство, которое возникает вследствие перенесенного тяжелого психотравматирующего воздействия, которое сопровождается чувством экстремального стресса», – объяснил «Татар-информу» заведующий отделением медико-психологической помощи Республиканской клинической психиатрической больницы, психиатр Раиль Гарипов.

Когда мы говорим о ПТСР, то в первую очередь на ум приходят те, кто побывал или сейчас находится в зоне боевых действий. Пока, по словам врачей, вернувшихся с СВО бойцов нечасто можно встретить в кабинетах психологической помощи, чаще за помощью обращаются их родственники. Однако, как говорят специалисты, тем, кто вернулся из зоны боевых действий, показаться психологу необходимо.

ПТСР протекает по-разному, все зависит от личности человека. Симптомы ПТСР возникают не сразу, как правило, это происходит в течение полугода после возвращения к мирной жизни.

Обычно это расстройство сопровождается навязчивыми воспоминаниями, которые возвращают человека в травмирующие событие. Они могут возникнуть внезапно – в любое время и в любом месте. Любая вещь или действие могут напомнить о пережитом – человек начинает отказываться от каких-то действий, которые могут напомнить ему о прошлых событиях, он избегает мест, которые так или иначе напоминают ему о прошлом, снижается его социальная активность.

А еще это может привести к увлечению человека алкоголем или наркотиками. У получивших ПТСР возрастает риск суицидов.

«Очень трудно все время находиться в состоянии напряжения – в тревоге, раздражении, злобе, агрессии. Нередко у людей, страдающих ПТСР, может возникать неадекватная реакция на происходящее», – отметил психиатр.

Раиль Гарипов: «Очень трудно все время находиться в состоянии напряжения – в тревоге, раздражении, злобе, агрессии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Специалисты уверены: вылечить ПТСР можно, но важен комплексный подход»

Родственники вернувшихся с СВО бойцов могут обратить внимание, например, на то, что у них заметные нарушения сна. Воспоминания могут являться в виде ночных кошмаров.

«Люди, которые к нам обращаются, в первую очередь жалуются на нарушения сна – ночные крики, разговоры, частые просыпания, отсутствие сна, бессонницу, напоминания во сне о психотравматических событиях», – отметил Раиль Гарипов.

Кроме того, меняется поведение близкого человека. Он становится более раздражительным, тревожным, беспокойным, избегающим общения, желающим побыть дома в одиночестве.

Заметив такие проблемы у близкого человека, не стоит спешить и самостоятельно ставить ему диагноз ПТСР. Необходимо направить его за психологической помощью. Специалист, в свою очередь, увидев полную картину происходящего, определит, расстройство это или нет.

Специалисты уверены: вылечить ПТСР можно! Важен комплексный подход – психологический, медицинский и социальный. Обязательно нужно обратиться за консультацией психотерапевта или психолога.

Заметив проблемы у близкого человека, не стоит спешить и самостоятельно ставить ему диагноз ПТСР. Необходимо направить его за психологической помощью Фото: © «Татар-информ»

Что могут сделать специалисты?

Чаще всего вернувшиеся с СВО обращаются за помощью с нарушениями сна, а также с колоссальным чувством вины перед погибшими товарищами. Нередко людям, привыкшим к условиям вечного выплеска адреналина, некомфортно возвращаться к спокойной мирной жизни. Они рассказывают психологам о том, что там, на передовой, было проще – там братство, понятно, кто друг, а кто – враг, все друг за друга, а к мирной реальности приходится адаптироваться вновь. Нередко жалуются на то, что внутри словно образовался некий вакуум.

«Главное, что важно для всех, – это нормализация состояния, создание безопасной среды. Ведь многие утрачивают собственные типы мировоззрения, у них падает базовое доверие к миру, падает уровень функционирования – эмоциональное и физическое состояние не такое, как было раньше. Это своего рода знакомство с самим собой заново», – объяснила медицинский психолог отделения медико-психологической помощи РКПБ Гузель Мухамадиева.

Специалисты подчеркивают: важно создать для человека с ПТСР безопасную обстановку – начиная с кабинета психолога, чтобы он мог проявить свои эмоции, рассказать о себе, о своих чувствах и это не воспринималось бы собеседником как какая-то болезнь. Психологи подчеркивают: такое состояние для вернувшегося с СВО человека нормально.

Гузель Мухамадиева: «Главное, что важно для всех, – это нормализация состояния, создание безопасной среды. Ведь многие утрачивают собственные типы мировоззрения, у них падает базовое доверие к миру» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть золотая фраза для людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством: ‘’Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию’’», – добавил Раиль Гарипов.

После обращения к специалисту начинается психокоррекционная работа с негативными проявлениями ПТСР, помощь в здоровой переработке болезненных переживаний и формирование альтернатив для новой жизни. Не исключено и назначение лекарств. Психотерапевты адаптируют бойцов к обычной жизни, снижают их темп нервной системы.

Если расстройство влияет на физическое или нервно-психическое состояние человека, то его учат управлять своим поведением. Происходит поиск внутренних и внешних ресурсов – и новых, и старых. Специалист вместе с пациентом вспоминают то, что раньше давало ему силы. Это необходимо, чтобы научиться жить заново.

Нередко у них наступает экзистенциальная пустота – теряется смысл жизни, нет целей, человек не знает, в каком направлении двигаться.

Психиатр отметил, что ПТСР характерно не только для самих бойцов, но и для их родственников, в том числе детей. В зоне риска находятся те, кто получает известие о гибели родного человека.

К счастью, говорят психологи, сегодня люди с большей охотой обращаются за помощью с проблемами ментального здоровья, когда понимают, что своими силами они не справляются.

ПТСР характерно не только для самих бойцов, но и для их родственников, в том числе детей Фото: © «Татар-информ»

«Из-за салюта спрятался под руль авто»

Раиль Гарипов рассказал историю одного пациента. Боец после СВО переехал в Казань. Более или менее адаптировался, устроился работать в такси.

«Но состояние изменилось во время празднования Дня города. Этот праздник мы отмечаем достаточно шикарно. В этот день он работал в такси. Начался салют – в это время ему в голову пришли картинки боевых действий. Сразу рефлекторно он начал прятать голову под руль, потому что вновь возникли ощущения, что он оказался в зоне боевых действий под обстрелом», – рассказал психиатр.

После этого случая нервная система мужчины возбудилась, появились тревожность, беспокойство, начались панические атаки и бессонница.

Сначала мужчина терпел, но позже все-таки обратился к психологу, тот в свою очередь рекомендовал обратиться к психотерапевту. Сеансы пациент посещал исправно, без пропусков, выполнял рекомендации специалиста. Сейчас он продолжает работать и дальше адаптироваться к мирной жизни.

Еще одной историей поделилась психолог – боец три месяца находился на гражданке, уверял, что его жизнь пришла в норму, но, как оказалось, с проблемами помогал справиться алкоголь. Все три месяца он не работал, а просто пил. Как только пришло спокойствие, возникли воспоминания. По словам специалиста, именно так бывает чаще всего.

Психологи подчеркивают: такое состояние для вернувшегося с СВО человека нормально Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что делать родственникам?

Родственникам вернувшихся с СВО психолог посоветовала не усложнять ситуацию и не относиться к близкому как к неадекватному человеку. Нужно принимать его с нежностью. Понимать, что он может проявлять холодность, раздражительность и ему нужно время, чтобы адаптироваться. Надо быть с человеком помягче, где-то не обращать внимания на его безразличие и отстраненность.

При этом важно внимательно наблюдать за его состоянием, чтобы не пропустить повреждения психического состояния или кризис. И если необходимо, не стесняться и предложить ему обратиться за помощью к психотерапевту или психологу.

Самое важное, по мнению специалистов, – набраться терпения.

В РТ работают кабинеты медико-психологического консультирования, психотерапевтические кабинеты. Помочь могут и психологи, и психотерапевты, и психиатры Фото: © «Татар-информ»

Где можно получить помощь?

Помощь специалистов психиатрической больницы можно получить амбулаторно и стационарно – и в поликлинике, и лежа в больнице. Для этого работают кабинеты медико-психологического консультирования, психотерапевтические кабинеты. Помочь могут и психологи, и психотерапевты, и психиатры.

Например, обратиться можно в медицинскую психологическую службу «Линия надежды», которая расположена по адресу: Казань, ул. Сибирский тракт, 14. После визита запишут на консультацию на ближайшее время. Можно позвонить по круглосуточному номеру горячей линии: (843) 222-00-24. Психолог или психотерапевт на проводе поможет справиться с возникшей кризисной ситуацией и запишет на очную консультацию.

«Надо делать маленькие шажки. Заниматься рутинной работой, заботиться о себе. Важно, что психологи не пытаются поменять мир и мировоззрение человека, мы просто люди, которые находятся рядом. Создаем безопасную, принимающую обстановку. Не пытаемся личностно переделать человека, манипулировать. С нами боец сможет не сразу, но постепенно увидеть, что есть и другая реальность, есть люди, которые хотят помочь, которым есть дело до него», – отметила Гузель Мухамадиева.

Многие боятся обращаться к специалистам – опасаются, что на них повесят ярлык неадекватного или больного. Но если этот страх побороть, то результат будет точно.

«Смена мест дислокации, боевые действия, возвращение на гражданку – для всего необходима адаптация. Конечно, истончается нервная система. Стрессом может быть даже не возвращение из зоны боевых действий, а возвращение в гражданскую жизнь. Я хотел бы обратиться к бойцам и посоветовать: если вы испытываете трудности в адаптации к гражданской жизни, если вы не понимаете темпы этой жизни, если хотите какие-то свои экзистенциальные вопросы решить – не надо стесняться обращаться к специалисту. Специалисты заинтересованы помочь, не назначить кучу лекарств, не поставить на учет, а именно помочь – это современные принципы психиатрии и психотерапии», – подчеркнул доктор.

К слову, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на итоговой встрече с журналистами рассказал, что на данный момент в республике открыты 70 кабинетов психологического консультирования для бойцов СВО и членов их семей.