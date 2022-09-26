Из Казани на учебный полигон отправилась очередная партия мобилизованных

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Сегодня из Военного комиссариата Приволжского и Вахитовского районов Казани состоялась отправка на военный полигон очередной партии мобилизованных граждан.

С самого утра у ворот военного комиссариата собрались десятки людей. Многие пришли на призывной пункт целыми семьями.

Фото: © Полина Шевчук/ «Татар-информ»

«Сегодня всех прибывших отправят на пункт сбора, потом в учебную часть, где они пробудут порядка месяца», – рассказал представитель военкомата.

Большинство призывников получили повестки вечером в пятницу. Но были и те, кто пришел в военкомат по собственному желанию. Один из них – 19-летний Антон. Юноша рассказал, что не стал ждать повестку и сам приехал в военкомат.

Фото: © Полина Шевчук/ «Татар-информ»

«Я сам пришел, по велению сердца. До этого проходил срочную службу в Калининграде, морская пехота. Конечно, родители переживают. Отец поддержал сразу, мама волнуется, но решение приняла. Только попросила вернуться живым», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» Антон.

