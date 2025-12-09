«Твое имя бессмертно»: на Аллее героев в Буинском районе открыли памятник участнику СВО

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

На Аллее героев в селе Адав-Тулумбаево Буинского района состоялось открытие памятника Максиму Буданову – уроженцу этих мест, который погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Его корни уходят в село Адав-Тулумбаево: бабушка по материнской линии родом из Буинского района. Позднее мать Максима вернулась на родные земли и поселилась здесь, а сам он часто приезжал в Буинск. Именно здесь судьба свела его с будущей супругой Татьяной. Они начали жить вместе и взяли под опеку детей женщины, создавая семью, которая только начинала обретать долгожданную опору.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Началась специальная военная операция. Максим, который чувствовал ответственность за своих товарищей, не мог остаться дома. Несмотря на просьбы Татьяны попытаться удержать его, он был непреклонен. Его ответ стал решением, которое изменило дальнейшую судьбу семьи: «Я уйду, там нужна моя помощь», – сказал он.

Спустя время после отправления на фронт Максим был ранен при выполнении боевого задания. Татьяна, не думая о километрах пути, несколько раз приезжала к нему в госпиталь. Поддержка, которую она тогда дарила мужу, была искренней и самоотверженной. И там, рядом с его больничной кроватью, она произнесла слова, за которыми стояла огромная сила любви и веры: «Если ты выздоровеешь и встанешь на ноги, я тоже пойду с тобой».

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Максим поправился и вновь отправился в зону СВО. Татьяна же в тот момент не имела достаточной подготовки, чтобы оказаться рядом с ним, но ее сердце стремилось туда же – помогать. Она видела, как важна поддержка раненым, когда ухаживала за мужем в госпитале. Именно тогда ей предложили стать волонтером.

После долгих раздумий она подписала соглашение с волонтерским обществом и впервые отправилась добровольцем в госпиталь Ростовской области. Две недели она провела рядом с ранеными бойцами, оказывая им помощь и человеческое участие.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Максим знал о ее работе. Пока он был жив, Татьяна часто повторяла его слова, которые стали для нее ориентиром: «Ты видела, как тяжело раненому солдату, если меня не будет, ты их не бросай!»

В начале 2025 года пришло страшное известие – Максим погиб. Татьяна, которая уже обрела опыт работы в госпиталях, вновь получила предложение – на этот раз отправиться в Макеевку под Донецком, куда привозят бойцов прямо с поля боя. Ее задача – принимать ребят, вынесенных из-под огня, и как можно быстрее передавать их в руки врачей. Так она продолжила дело мужа, сохранив верность его последней просьбе.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Недавно в селе Адав-Тулумбаево односельчане увековечили подвиг Максима Буданова. На открытии памятника собрались представители районного руководства, военного комиссариата, жители деревни и семья героя. На церемонии присутствовала и мать Максима.

Она первой подошла к памятнику, возложила цветы и произнесла слова, которые тронули всех присутствующих: «Сын мой, ты вернулся героем на землю своих предков. Твое имя бессмертно».

Сегодня подвиг Максима Буданова живет в памяти людей, а его семья продолжает держать связь с фронтом: муж старшей дочери Татьяны сейчас тоже находится в зоне СВО.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества. «Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».