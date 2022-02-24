news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
24 февраля 2022  09:51
Артур Халилуллов

TVNET Sports: Латвия заставит рижское «Динамо» выйти из КХЛ

news_top_970_100

Министр образование и науки Латвии Анита Муйжниеце анонсировала изменения в законодательстве страны, в результате которых рижское «Динамо» покинет состав участников КХЛ.

«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского Союза», – цитирует Муйжниеце TVNET Sports.

Данное решение может быть принято на фоне старта специальной военной операции вооруженных сил России на Донбассе.

Отметим, что рижское «Динамо» выступает в КХЛ с момента основания лиги.

#конфликт в донбассе #кхл #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное