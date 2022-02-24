TVNET Sports: Латвия заставит рижское «Динамо» выйти из КХЛ
Министр образование и науки Латвии Анита Муйжниеце анонсировала изменения в законодательстве страны, в результате которых рижское «Динамо» покинет состав участников КХЛ.
«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского Союза», – цитирует Муйжниеце TVNET Sports.
Данное решение может быть принято на фоне старта специальной военной операции вооруженных сил России на Донбассе.
Отметим, что рижское «Динамо» выступает в КХЛ с момента основания лиги.