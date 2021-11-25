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Происшествия
25 ноября 2021  16:51
Павел Климчак

Тверской райсуд Москвы продлил арест сооснователю Finiko Кириллу Доронину

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Сегодня в Тверском районном суде Москвы прошло заседание, на котором рассматривалось ходатайство о продлении ареста одному из основателей финансовой организации «Finiko» Кириллу Доронину.

Суд удовлетворил ходатайство и оставил организатора Finiko в СИЗО. Напомним, Доронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что сооснователь Finiko Кирилл Доронин заявил, что в крахе организации виноваты его партнеры.

#суд #продление ареста
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