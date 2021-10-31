Организатор Finiko Кирилл Доронин заявил, что в крахе организации виноваты его партнеры

Сооснователь финансовой организации Кирилл Доронин, который сейчас находится в СИЗО, заявил в разговоре с корреспондентом «Россия 24», что в итоге в крахе компании виноваты его партнеры.

«Эти партнеры: Марат, Эдвард и Зыгмунт – имели отношение к управлению криптовалютными активами, и после их исчезновения начались проблемы у трехлетней успешной истории выплат», – сообщил Доронин.

Он признался, что удивлен своему задержанию, потому что, по его словам, платформа работает без сбоев и выплаты не останавливались.