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Происшествия
31 октября 2021  13:23
Павел Климчак

Организатор Finiko Кирилл Доронин заявил, что в крахе организации виноваты его партнеры

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Сооснователь финансовой организации Кирилл Доронин, который сейчас находится в СИЗО, заявил в разговоре с корреспондентом «Россия 24», что в итоге в крахе компании виноваты его партнеры.

«Эти партнеры: Марат, Эдвард и Зыгмунт – имели отношение к управлению криптовалютными активами, и после их исчезновения начались проблемы у трехлетней успешной истории выплат», – сообщил Доронин.

Он признался, что удивлен своему задержанию, потому что, по его словам, платформа работает без сбоев и выплаты не останавливались.

#финансовая пирамида
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