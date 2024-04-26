Тухватуллина: «Убрав заборы с „мертвых“ территорий, мы активно включим их в жизнь города»

Промышленные территории занимают 14% от всей площади Казани. Всего в городе насчитывается 149 системообразующих предприятий, расположившихся на 7 тыс. гектаров. Об этом в ходе дискуссии «Промышленность в городе: настоящее и будущее промышленных территорий» VII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Весенние встречи» рассказала главный архитектор столицы РТ Ильсияр Тухватуллина.

«Когда город развивался, промышленные территории, естественно, были за его границами. Город рос, и эти невероятно красивые бывшие производственные пространства находятся в его черте — так называемый серый или ржавый пояс. Многие из них не работают или неэффективны», — отметила докладчица.

Институт развития города еще два года назад начал исследование по выявлению потенциала таких территорий. Эксперты проанализировали транспортную инфраструктуру, историческую составляющую, имеющиеся проблемы и множество других факторов.

«Сейчас многие площадки в городе находятся за заборами, денег нет, инвесторов нет — что можно сделать? Москва пошла по такому пути — они убрали ограждения с промышленных территорий», — заметила Тухватуллина.

Жители стали прокладывать маршруты вдоль этих локаций, инвесторы начали замечать потенциал территорий, и они начали оживать.

«Сделав всего один шаг — убрав заборы с „мертвых“ территорий, где уже нет производства, — мы уже активно включим их в жизнь города», — заключила спикер.

В здании бывшего завода «Теплоприбор» на улице Кулагина открылись очередные весенние архитектурные «Диалоги». Основной темой мероприятия стало настоящее и будущее промышленных территорий столицы Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил обновленное здание, в котором разместился бизнес-центр, и отметил, что город не отстает от Москвы в плане развития промышленных территорий.