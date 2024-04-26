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Метшин о развитии городских территорий: «Мы не сидели на печке, мы это делали»
Мэр Казани Ильсур Метшин посетил обновленное здание «Теплоконтроля», где сегодня открылись очередные весенние архитектурные «Диалоги». Глава города выступил перед участниками мероприятия, заявив, что столица Татарстана не отстает от Москвы в плане развития территорий.
«Я сегодня как житель Казани и как мэр сижу в совершенно другой Казани. Мы никогда не вернемся, слава Богу, [в 90-е]. Спасибо первому Президенту, „нашему Бен-Гуриону“ — Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Он вернул нам многое — гордость за нашу республику, наш народ и много чего еще, он — фундамент всех преобразований Татарстана. Раис нашей республики Рустам Минниханов поддерживает нас во всех наших начинаниях, в том числе и в восстановлении исторического центра», — подчеркнул Метшин.
Он также добавил, что экономический потенциал города определяется не только количеством открытых в нем бизнесов, но и новыми социальными и промышленными объектами. В этом плане Казань, по его мнению, не отстает от столицы страны.
Основной темой «Диалогов» в этом году стало настоящее и будущее промышленных территорий столицы Татарстана. Вспомнил мэр и об уже реализованных проектах, подчеркнув, что город «берется за сложные темы, за штанги».
«Когда я с командой начал обсуждать вынос промышленной площадки с территории Родины, Даурской, Аделя Кутуя, у меня висели на руках, говорили: „Ради Бога, давайте начинать делать то, что мы точно сможем“. Краны, ржавые цеха стоят — ну, где там! Сегодня Вознесенский тракт — это наши мечты. Мы не сидели на печке, мы это делали. Спасибо нацпроектам, которые позволили нам это реализовать», — прокомментировал имеющиеся тренды Ильсур Метшин.
Мэр напомнил, что в 2025 году в Казани планируют сдать в эксплуатацию первые семь гектаров обновленной территории Речного порта. Столица Татарстана — первая в России по реновации подобной промплощадки.
«Я призываю [архитекторов, инвесторов] — давайте смелее! И нужно не просто копировать, а привносить свою изюминку, айдентику, колорит и неповторимый стиль», — заключил глава города.
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