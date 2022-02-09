«Спорт-Экспресс»: Валиева может сохранить золото Олимпийских игр

Камила Валиева и другие российские фигуристы могут сохранить золотые медали, завоеванные в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, несмотря на допинговый скандал. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, решение по делу Валиевой пока не принято. 15-летняя уроженка Казани может быть признана невиновной в ситуации с приемом запрещенного препарата.

По данным источника, к решению вопроса подключились юристы Олимпийского комитета России и МОК. Как утверждает «Спорт-Экспресс», официальное заявление МОК последует в 13.00 по пекинскому времени.

Ранее сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.