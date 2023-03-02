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В теплицах Горзеленхоза Челнов вырастили 120 тысяч тюльпанов к 8 марта
В теплицах Горзеленхоза Набережных Челнов к Международному женскому дню вырастили 120 тысяч тюльпанов 20-ти разных сортов, сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.
«Работа у нас налажена, на данный момент идет срезка тюльпанов, близимся к окончательному этапу», — рассказал директор предприятия Азамат Вильданов.
Луковицы тюльпанов исключительно голландские. Вильданов отметил, что санкции не сильно повлияли на работу Горзеленхоза, но стоимость каждой луковицы увеличилась на 30-40%. На цену челнинских тюльпанов это также повлияло: стоимость одного цветка к празднику будут варьироваться от 45 рублей.
В Челнах 6, 7 и 8 марта откроется несколько точек по продаже цветов. Большинство тюльпанов уже заранее распроданы.
Особой популярностью у жителей Набережных Челнов пользуются желтые и красные тюльпаны. Выращиваются и более редкие сорта, например, с желтым, белым градиентом на красных лепестках.
«Мы старались выбрать тюльпаны, которые радуют и нас, и покупателей. Сорта выбирали крупные, пару сортов взяли новых, будем смотреть как они себя поведут», — поделилась начальник цеха «Горзеленхоз» Елена Чемерчева.
В Горзеленхозе также трудятся школьники, которые подрабатывают после уроков. Эта практика ведется уже более пяти лет. Ребята трудятся по четыре часа в день, три раза в неделю и получают заработную плату в размере 7 тыс. рублей.
В целом же, по городу будут посажены 1,5 млн цветов.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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