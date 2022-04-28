Турсезон в Свияжске откроет гуслярский театральный интерактив

1 мая в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится открытие туристического сезона. В этот день на острове проведут новую музыкально-интерактивную программу «Поиграй же мне в гусельки яровчаты». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«В этом году на Ленивом торжке состоится увлекательное путешествие в мир сказок, былин и песен под волшебные звуки гусель с участием зрителей. Гусляр даст всем желающим мастер-класс по игре на гуслях», — рассказали агентству в музее-заповеднике.

В этот же день в семейном детском центре «Сказка» состоится занятие «На острове Буяне». Посетители узнают, как образовался остров-град, почему он называется Свияжском и как это связано с одной из сказок А.С.Пушкина

Квест-игра «Тайны и загадки острова Свияжск» откроет интересные факты по истории Свияжска и познакомит с его историко-архитектурными памятниками. Участникам мастер-класса «Свияжская открытка на память» будет предложено создать собственный свияжский сувенир — самостоятельно изготовить открытку с видами Свияжска в технике линогравюры на станке в мастерской печатной графики.

В первый майский день также будут открыты все музеи — истории Свияжска, художника Геннадия Архиреева, Гражданской войны, а также Художественная галерея и смотровая площадка, Выставочный зал «Старая водонапорная башня», Музей археологического дерева «Татарская слободка». Будут работать площадки: лучно-арбалетный и метательный тиры, историческая костюмерная и другие. Кроме того, ожидается прибытие четырех теплоходов.

В 2021-м остров-град Свияжск принял 900 тыс. туристов. В этом году планируется принять под 1 млн гостей. «Все факторы говорят о том, что количество путешествующих по России возрастет», — отметила собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что музей-заповедник «Остров-град Свияжск» увеличит прием туристов по речной навигации.