Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» увеличит прием туристов по речной навигации

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» планирует усилить круизную и туристическую навигацию. В его графике предварительной навигации на 26 апреля числится 140 судозаходов без учета рейсовых заходов. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

В этом году планируется принять двух-, трех- и четырехпалубные теплоходы, в том числе «Дмитрий Пожарский», «Александр Свешников», «Дмитрий Фурманов», «Космонавт Гагарин», «Лебединое озеро», «Бородино», «Маленький принц» и другие суда.

По словам собеседницы агентства, туристы прибудут из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и других городов России. Прогнозируется, что на круизных теплоходах остров посетят 30 тыс. гостей, а доля тех, кто воспользуются услугами музея-заповедника, составит примерно 15 тыс. человек. Это больше чем в прошлом году, когда было принято 102 теплохода общей численностью пассажиров 21 тыс. человек, услугами музея-заповедника воспользовалось 10 тыс. гостей. Наплыв туристов в этом году ожидается в первый летний месяц — запланировано 30 судозаходов.

Также в этом году остров-град планирует побить рекорд по посетителям и принять до 1 млн гостей, поделилась Юлия Нуреева. Официально туристический сезон в Свияжске будет открыт 1 мая. В этот же день ожидаются первые судозаходы, на речную стоянку для водного транспорта музея-заповедника причалят сразу четыре теплохода.