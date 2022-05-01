Турсезон в Болгарском музее-заповеднике откроет новая программа

1 мая туристический сезон в Болгарском музее-заповеднике откроется символическим перерезанием ленточки. В этом году туристам будет представлена новая программа «Великий Болгар приглашает». Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

1 мая гостям, помимо экскурсионной программы, предлагается посетить мастер-классы с участием ремесленников, поиграть в средневековые настольные игры, пострелять из лука. «Каждый сможет почувствовать себя жителем средневекового города. „Великий Болгар приглашает“ всех, у кого есть интерес к памятникам, кто хочет познакомиться с Болгарским государством», — рассказала собеседница агентства.

Лилия Сафина напомнила, что 2022 год проходит под эгидой значимого события для России и мусульманского мира — 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Торжества пройдут как на территории Болгарского музея-заповедника, так и на прилегающей территории города Болгар. Основные торжества в Спасском районе РТ пройдут 21 мая в рамках праздника «Изге Болгар жыены».

Торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.

Помимо основного события этого года, летом состоятся другие крупные интересные мероприятия. 16 и 17 июля в Болгарском музее-заповеднике во второй раз состоится фестиваль «Ага-базар». «На территории музея-заповедника будут организованы несколько площадок, где зрители увидят концертные номера, откроется восточный базар, на котором развернется ярмарка народно-художественных промыслов и сувениров», — поделилась подробностями Сафина.

13 и 14 августа запланирован фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Туристы смогут окунуться в атмосферу жизни и быта наших предков IX-XV веков. На фестивальной площадке развернутся зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. Для активных туристов также найдется занятие — танцевальные коллективы обучат историческим танцам, а дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах — тямбарах.

«Мероприятие много лет проходит на нашей территории. И в этом году его проведем. Надеемся, что эти крупные мероприятия привлекут еще больше туристов на нашу территорию», — добавила Лилия Сафина.

В общей сложности Болгарский музей-заповедник в этом туристическом сезоне планирует принять 650 тыс. посетителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в туристическом сезоне 2022 года Болгар примет 150 теплоходов.