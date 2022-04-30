В туристическом сезоне 2022 года Болгар примет 150 теплоходов

На причал речного вокзала Болгара прибудет первый в этом туристическом сезоне теплоход — трехпалубный «Тимирязев» из Москвы. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

«Имея туристический причал, мы продолжаем работу по приему теплоходов. В этом году запланирован прием порядка 150 теплоходов. График составлен. Первый теплоход мы ждем 2 мая — трехпалубный „Тимирязев“ турфирмы „Белый лебедь“ придет из Москвы», — рассказала собеседница агентства.

В музее-заповеднике продолжается работа с известными турфирмами, занимающимися речным туризмом. Среди них — «ВодоходЪ», «Спутник-Гермес», «Созвездие», «Белый лебедь», «Волга-Плес», «Кубань», «Дон-Интурфлот», «Русич», «Круиз» и другие. По словам Сафиной, все они проявляют большой интерес к Болгару.

С каждой фирмой разрабатывается отдельная программа с учетом пожеланий речных туристов, так как у них есть свои особенности. «Можно сказать, мы составляем на каждый заход отдельную экскурсионную программу», — отметила Лилия Сафина.

За май при благоприятной погоде в Болгарский музей-заповедник зайдет около 20 туристических судов. Единственная сложность приема теплоходов — это погодные условия, при интенсивных осадках или сильном ветре теплоход не сможет причалить.

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