«Турпоток вырос втрое»: в Менделеевске разработали три инклюзивных маршрута

В Менделеевске запустили социальный проект «Гостеприимный город для всех». Участники исследовали территорию города по трем инклюзивным маршрутам, которые разработала команда Краеведческого музея.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, путь для велосипедистов проложили через район «Поселок», рядом с парком «Ушковские острова» и Краеведческим музеем. Маршрут для любителей скандинавской ходьбы прошел через общественные пространства — центральные скверы и недавно открывшийся пляж «Тихие горы». Через центр города проследовала группа маломобильных граждан и мамы с детскими колясками.

«Проект позволит усовершенствовать маршруты, чтобы территория города была максимально комфортной для всех. Мы принимаем много туристов. За прошлый год втрое вырос туристический поток, и важно, чтобы наш город был одинаково комфортен для всех», — отметил глава района Радмир Беляев.

В роли ревизоров были маломобильные менделеевцы, представители «серебряного возраста», жители с детскими колясками, представители администрации города, школьники, волонтеры и просто неравнодушные горожане.

В процессе изучения прогулочных дорог исследователи делали фото и вносили замечания по доступности территории в сервисе карт.

Напомним, 2024 год в Менделеевске проходит под знаком Года комфортной городской среды. Будет реализован еще один этап строительства велодорожек — они будут закольцованы и подведены к парку Ушковские острова. А 1 июня в Менделеевске по национальному проекту «Жилье и городская среда» открылся пляж «Тихие горы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следующим этапом благоустройства станет строительство концертно-смотровой площадки.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.