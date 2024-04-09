Иванов: За десять лет турпоток в Татарстан вырос до 4 млн человек в год

За десять лет работы Госкомитета РТ по туризму турпоток в Татарстан увеличился в два раза — до 4 млн туристов по итогам 2023 года. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ, председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

«В 1,7 раза увеличилось количество номеров, доступных для проживания в Татарстане. В три раза возросло количество туркомпаний, которые работают на прием туристов. Увеличилась продолжительность пребывания туристов в регионе. Если раньше они приезжали на два дня, то сейчас средняя продолжительность пребывания составляет три ночи», — пояснил он.

По данным Иванова, за последние три года «появился другой турист». С приходом пандемии и введением санкций по России стали путешествовать люди, которые раньше стремились выехать за рубеж.

«К этому времени Казань была готова к приему туристов высокого уровня с высоким чеком. Как показывают статистические данные и отзывы, людям здесь нравится. Им понравилось наше гостеприимство, татарская кухня, культура, архитектура, и они начали возвращаться к нам снова и снова», — подытожил Сергей Иванов.