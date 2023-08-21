Турпоток из РФ в Израиль с начала года увеличился на 80%

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За семь месяцев этого года Израиль посетили 117 400 россиян. Таким образом, турпоток из РФ увеличился на 80% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные израильского Министерства туризма.

Всего в этой ближневосточной стране за этот период отдохнули 2,24 млн туристов со всего мира. Это на 78% больше, чем за первые семь месяцев 2022 года, и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного для израильских туроператоров допандемийного 2019 года.

Среди любителей туристических поездок в Израиль российские путешественники сейчас занимают пятое место. На четвертом месте находится Германия (120,5 тыс. человек за семь месяцев), следом за ней идет Великобритания (129,7 тыс.). Больше всего туристов с начала года приезжало отдохнуть из Франции (158,8 тыс. путешественников) и из США (640 тыс.).

Ранее эксперты в сфере туризма составили список регионов РФ, которые россияне чаще всего выбирали для путешествий по стране с января по июль 2023 года.