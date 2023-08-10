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Общество 10 августа 2023 12:30

Туристы в этом году стали чаще выбирать путешествия на Дальний Восток

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Туристы в этом году стали чаще выбирать путешествия на Дальний Восток
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

Лидером по приросту внутреннего турпотока в январе-июле 2023 года среди всех регионов России стал Приморский край – туда россияне совершили на 44% больше поездок, чем годом ранее, выяснили эксперты экосистемы МТС проанализировав с помощью Big Data путешествия россиян по стране.

В топ-3 по приросту туристов также вошли Сахалинская область и Якутия, куда турпоток вырос почти на треть.

Топ-10 регионов РФ по росту турпотока, январь-июль 2023, динамика год к году:

Приморский край

44%

Сахалинская область

32%

Республика Саха (Якутия)

31%

Республика Дагестан

30%

Хабаровский край

29%

Республика Северная Осетия

28%

Калининградская область

27%

Камчатский край

26%

Амурская область

24%

Проанализирован обезличенный турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, при этом не дольше двух недель. Таким образом был учтен деловой, организованный и самостоятельный туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода (январь-июль 2023 и январь-июль 2022).

Больше половины (52%) поездок в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) пришлось на так называемый соседский туризм – их совершили путешественники из близлежащих регионов. Например, в Приморье, которое лидирует по темпам роста турпотока, чаще всего приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Кроме соседей, существенную долю турпотока в Приморье (7%) обеспечили жители столичного региона.

По мнению экспертов МТС, кроме тех, кто приезжает на Дальний Восток посетить природные достопримечательности и местные курорты, турпоток обеспечивают и бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем.

На регионы Дальнего востока (Приморский, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, Еврейская АО, Якутия, Бурятия, Чукотский АО) пришлось 4% от туристических поездок по России в первые семь месяцев 2023 года.

В целом турпоток по России за первые семь месяцев 2023 года вырос на 9% в годовом сопоставлении. Несмотря на значительный рост популярности Дальнего Востока, почти треть всех поездок по стране с января по июль 2023 приходится на пять направлений-лидеров. Среди них Москва и Московская область – каждое десятое путешествие было в эти регионы, Краснодарский край – 8% от общего турпотока по стране, Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Ростовская область (4%) и Республика Татарстан (3%).

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