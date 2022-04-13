Туроператоры запускают чартеры между Казанью и Санкт-Петербургом

Казань и Санкт-Петербург свяжет чартерная программа, которая предоставит более дешевый туристический продукт. Запускается она к майским праздникам, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Казанцы смогут отправиться в Петербург на прямом чартерном рейсе 29 апреля, 3 мая и 6 мая. Экскурсионные туры рассчитаны на 4 дня и 3 ночи или 5 дней и 4 ночи. Цены начинаются от 17 739 рублей.

Жителей Петербурга тоже будут привозить на туры в Казань. Им обещают экскурсии в Казанский Кремль, в Свияжск, Раифский монастырь, Болгар, Чистополь и Елабугу.

Такая же чартерная программа уже действует по направлению Москва – Казань – Москва. Она была запущена осенью 2021 года. Второй этап пришелся на январь 2022 года. За это время чартерами в обе стороны воспользовались 1810 человек. Средняя загрузка рейсов составила порядка 95%.

Программу реализует туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия). В Татарстане ее поддерживает республиканский Госкомитет по туризму.

«С чартерами изменился формат путешествий по России - туристы получают организованный трансфер, проживание, интересную программу. Ни о чем не нужно беспокоиться, обо всем заботится туроператор. И что особенно актуально на сегодняшний день — чартерная программа позволяет существенно экономить на путешествии», — заявил глава комитета Сергей Иванов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил до мая проработать программу детского туристического кешбэка. Аналогичная программа для взрослых также была возобновлена благодаря главе государства.