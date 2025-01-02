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Происшествия 2 января 2025 19:58

Туроператор: Пострадавшим при ДТП в Таиланде россиянам оказывается помощь

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Пострадавшие сегодня в ДТП, случившемся в Таиланде, российские туристы доставлены в госпиталь, им оказывается помощь. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, передает ТАСС.

«Пострадавшие туристы застрахованы и сейчас находятся в госпитале. По информации туроператора Anex, тайские партнеры в контакте с врачами и российской страховой компанией», — отметили в АТОР.

В самой компании Anex Tour сообщили РБК, что пострадавших туристов осматривают врачи. «Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией <...>», — уточнили в пресс-службе туроператора.

По информации таиландских СМИ, автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП на трассе, ведущей к городу Паттайя. Перед пропускным пунктом водитель автобуса потерял управление, протаранил автомобиль Toyota Fortuner и врезался в бетонное ограждение. ДТП случилось во время возвращения с экскурсии, пояснили в Anex Tour.

Из числа граждан РФ пострадали 27 человек, они доставлены в больницу. Серьезно ранен 74-летний водитель автобуса, получили ранения и трое находившихся в «Тойоте». Все они тоже госпитализированы.

#ДТП с пострадавшими #российские туристы #таиланд
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