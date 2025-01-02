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В Таиланде автобус врезался в пункт пропуска — пострадали 27 российских туристов
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП на трассе, ведущей к городу Паттайя. Пострадали 27 россиян, сообщает телеканал Amarin News.
Перед пропускным пунктом водитель автобуса потерял управление, протаранил автомобиль Toyota Fortuner и врезался в бетонное ограждение.
Двадцать семь пострадавших граждан РФ доставлены в одну из больниц Паттайи. Десять россиян не пострадали, туристическая компания помогла им добраться к месту проживания.
Газета Matichon замечает, что 74-летний водитель автобуса госпитализирован с серьезными ранениями. Трое находившихся в «Тойоте» также ранены и доставлены в больницу.
В консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили, что пострадавшие россияне за консульской помощью пока не обращались, передает ТАСС.
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