Турнир по вольной борьбе памяти Ганиева в Казани собрал почти 200 спортсменов

В столицу Татарстана на I Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек до 20 лет, посвященный памяти мастера спорта СССР Шамиля Ганиева, приехали почти 200 спортсменов из восьми регионов России.

«Рад приветствовать гостей нашего города в спортивном комплексе „Ракета“. Вольная борьба — тяжелый труд, все спортсмены это знают. Она воспитывает волевые качества в человеке. Хочу поблагодарить тренерский состав. Зачастую каждый спортсмен проносит имя своего первого тренера через всю свою жизнь, вспоминая его наставления и уроки», — отметил в приветственной речи заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Ленар Гарифуллин.

Турнир памяти Шамиля Ганиева проводятся с 2007 года. Он начинался как локальные городские соревнования, но сейчас дошел уже до межрегионального уровня. Традиционно на площадку пришли ветераны вольной борьбы, ученики Шамиля Ганиева и члены его семьи.

«Турнир памяти моего первого тренера поистине стал праздником для казанского поселка Дербышки. Ведь именно здесь воспитывались многие именитые борцы, чемпионы России, СССР и Европы. Мы всегда будем помнить Шамиля Ганиева. Сюда пришли и те, кто боролись в одно время с ним, и те, кто у него воспитывался. Именно наша школа борьбы дала большой импульс к развитию этого вида спорта по всей республике», — подчеркнул главный спонсор состязаний Рауф Галямов.

Он также вручил сертификат на приобретение спортивного оборудования Федерации вольной борьбы Татарстана и пожелал спортсменам хороших соревнований