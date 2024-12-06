В Казани пройдет Первый межрегиональный турнир по вольной борьбе памяти Шамиля Ганиева

Фото: Комитета физической культуры и спорта Казани

Первый межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный памяти мастера спорта СССР Шамиля Ганиева, пройдет с 6 по 8 декабря в столице Татарстана. Предполагается участие в турнире спортсменов из Дагестана, а также из таких постсоветских государств, как Казахстан, Узбекистан, Южная Осетия.

Шамиль Ганиев начал свою трудовую деятельность учеником токаря на Казанском оптико-механическом заводе. В этот период он активно занимался в спортивной секции вольной борьбы. Со временем стал мастером спорта СССР, был неоднократным чемпионом Республики Татарстан, четырехкратным чемпионом зоны России (Поволжья), бронзовым призером чемпионата РСФСР, ВЦСПС, Спартакиады города Москвы, чемпионом ЦС «Зенит». В 1970 году перешел на тренерско-преподавательскую работу в СОК «Ракета».

Соревнования пройдут на площадке спортивного комплекса «Ракета», торжественное открытие пройдет 7 декабря в 13 часов.