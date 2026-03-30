Турнир «М-7 OPEN14» собрал в Нижнекамске около 300 лучших борцов вольного стиля

Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Татарстан

В Нижнекамске прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе «М-7 OPEN14» с рекордным призовым фондом в 1 млн 110 тыс. рублей в двух возрастных категориях, до 14 лет и до 21 года.

По словам генерального директора «М-7 СОФТ OPEN14», первого вице-президента Федерации спортивной борьбы РТ Ленара Гаянова, на этот турнир приехали 197 спортсменов из 22 регионов России, а также из Республики Беларусь. Татарстан представляли спортсмены Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Казани и Тетюшей.

По итогам турнира золото в своих возрастных категориях взяли такие татарстанские борцы, как Мурат Пкин (Казань), Арби Эльдарбиев (Мамадыш), Юрий Голдобин (Казань), Амир Хуснутдинов (Заинск) и Билял Зямилов (Нижнекамск).

Серебряными призерами стали Ислам Абубакаров (Мамадыш), Али Курбанов (Нижнекамск), Александр Гусейнов (Набережные Челны), Егор Минаев (Заинск), Арслан Багаутдинов (Набережные Челны), Абубакар Мугурбиев (Заинск) и Богдан Филатов (Набережные Челны).

Бронзовые медали завоевали Адам Абдеев (Мамадыш), Дмитрий Игнатьев (Мамадыш), Игорь Каргин (Нижнекамск), Ильяс Гарифуллин (Набережные Челны), Ильгизар Хамидуллин (Мамадыш), Артемий Мушкетов (Казань), Амир Аюпов (Нижнекамск), Данис Фаршатов (Заинск), Эмиль Хоритонов (Набережные Челны), Арслан Хисматуллин (Заинск) и Никита Салимов (Набережные Челны).

Начиная с этого года победители турнира в каждой весовой категории становится обладателями не только финансового вознаграждения, но и звания мастера спорта РФ.