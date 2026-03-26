В Нижнекамске пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе «М-7 OPEN14»

В Нижнекамске пройдет Открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров «М-7 OPEN14» в двух возрастных категориях, до 14 лет и до 21 года, с рекордным призовым фондом в 1 млн 110 тыс. рублей.

«В очередной раз на гостеприимной земле Татарстана пройдет один из лучших турниров в России в данных возрастных категориях. Этот турнир – уже 14-й по счету. С этого года на нашем турнире победители в каждой весовой категории, помимо финансового награждения, будут получать звание мастера спорта РФ», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор «М-7 СОФТ», первый вице-президент Федерации спортивной борьбы РТ Ленар Гаянов.

По словам организаторов, за все время существования турнира на состязаниях побывали более 4 тыс. участников из 35 регионов России, а также из стран СНГ. Многие из участников в дальнейшем становились победителями и призерами первенств своих стран, мира и Европы. «Уверен, что и в этом году соберется сильнейший состав участников», – подчеркнул собеседник агентства.

Турнир будет проходить с 27 по 29 марта на площадке спорткомплекса «Шинник». Предварительные поединки начнутся 28 марта в 10.00. Финальные схватки пройдут с 16.00.