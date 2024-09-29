Туркменский художник Амансахатов представит свои работы в ходе саммита БРИКС

Член Союза художников Туркмении Бердигулы Амансахатов в рамках культурной программы форума БРИКС представит свои работы в Казани, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана. Об этом рассказал сам художник, сообщает ТАСС.

Экспозиция откроется 18 октября и будет работать два месяца, вплоть до 18 декабря. «На ней будут представлены 42 моих работы, которые еще не выставлялись нигде. Это будет моя первая выставка в Казани, до этого из российских городов я выставлялся только в Москве», — пояснил Амансахатов.

По словам художника, работы, которые будут представлены на выставке, вдохновлены восточной поэзией, в том числе текстами, созданными авторами — приверженцами суфизма. Среди них он назвал турецкого поэта Юнуса Эмре, персидского поэта Джалаладдина Руми и узбекского поэта Алишера Навои, а также туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

Бердигулы Амансахатов — лауреат премии Ленинского комсомола за спектакль «Джан» по одноименной повести Андрея Платонова, поставленный в Туркменском государственном экспериментальном молодежном театре, заслуженный деятель искусств Хакасии (за особые заслуги). Художник-оформитель более 60 постановок. Его картины находятся в музейных собраниях Туркменистана и России, а также в частных коллекциях Узбекистана, Украины, Литвы, Турции, Индии, Израиля, Франции, Германии, Швеции и США.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.