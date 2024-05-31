Туркмен-медик заключил контракт в Татарстане, чтобы помогать бойцам в зоне СВО

Уроженец Туркменистана Нурутдин Абдуллаев, получивший гражданство России и окончивший здесь медицинский университет, решил отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

Нурутдин объяснил свой выбор желанием защитить Родину и обеспечить мирное будущее для детей.

«Я хочу, чтобы наши дети не знали и не понимали, что такое война, каково это – взять в руки автомат. Я хочу, чтобы все это осталось только в книжках, чтобы мы поставили на этом точку», – пояснил боец.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нурутдин служил в армии в Туркменистане, а в Татарстане несколько раз пытался уйти на СВО добровольцем, но лишь с третьей попытки его приняли.

«Происхождением я туркмен, но я – гражданин России. Большую часть осознанной жизни я прожил в России: здесь получил образование, женился, здесь родились мои дети. Я русский с туркменским происхождением, поэтому должен идти и защищать свою страну», – рассказал Абдуллаев.

Снаряжение от Татарстана получили еще 34 бойца. В него входит легкая экипировка, созданная по передовым разработкам минобороны, улучшенные аптечки, а также спальные мешки.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как обеспечивают наших бойцов, и выяснил, по какой причине они решили подписать контракт с Минобороны РФ. Читайте подробнее в материале «Когда дроны полетели, я понял, что пора»: почему татарстанцы идут служить по контракту.