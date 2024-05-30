«Когда дроны полетели, я понял, что пора»: почему татарстанцы идут служить по контракту

В Республиканском центре «Патриот» вручили обмундирование и снаряжение военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выдача экипировки – дополнительная мера поддержки от Татарстана»

Сегодня в Республиканском центре «Патриот» вручили обмундирование и снаряжение военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ. Необходимые на фронте тактические перчатки, аптечки, спальные мешки и многое другое получили 35 бойцов.

Такими комплектами снабжают контрактников из Татарстана с прошлого года, получают их исключительно все, кто отправляется в войсковые части из республики, рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев.

Егор Горячев: «У нас изменилась форма, которую мы выдаем от республики. Ее сделали идентичной с той, что выдает Министерство обороны России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня у нас проходит отправка военнослужащих, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации, для дальнейшего прохождения службы в воинские части», – рассказал Егор Горячев.

Горячев обратил внимание, что выдача одежды и экипировки – это дополнительная мера поддержки от Республики Татарстана.

«Министерством обороны Российской Федерации выдает им такие же комплекты. Благодаря поддержке Татарстана у наших бойцов будет двойной набор всего необходимого для прохождения службы. Они будут обеспечены всем – от баула и заканчивая ковриком, то есть вещами первой необходимости», – отметил офицер.

Бойцы получают дождевик, нательное белье, форму, комплект наколенников и налокотников, тактические перчатки, спальные мешки, берцы и резиновые сапоги. Аптечки, которые выдают контрактникам, оснащены всем необходимым для оказания квалифицированной первой помощи. К слову, в этом году они были еще улучшены.

«По сравнению с прошлым годом у нас изменилась форма, которую мы выдаем от республики. Ее сделали идентичной с той, что выдает Министерство обороны России. Также дополнительно стали выдавать спальные мешки», – рассказал Егор Горячев.

Аптечки, которые выдают контрактникам, оснащены всем необходимым для оказания квалифицированной первой помощи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я, наверное, созрел, осознал, что нужен там»

Те, кто решил встать на защиту Родины, выстроились в очередь за комплектами. Они воодушевленно обсуждали предстоящий им боевой путь и делились друг с другом новостями. Контрактник Антон Долганов рассказал, что ему 38 лет, боевого опыта у него нет и в армии он тоже не служил.

«Я, наверное, созрел. Осознал, что нужен там, поэтому только сейчас решил пойти на службу. У меня знакомые служили, поэтому я точно представляю, что меня ждет», – говорит он.

Он рассказал, что дома его будут ждать мама, жена, трехлетний сын и брат.

«Они узнали только в эти выходные, что я уезжаю. Не хотели отпускать меня, даже в военкомат звонили, уговаривали, чтобы меня не брали. Они переживают, я понимаю, но я ведь не один такой, кто семью оставляет. Ну ничего, сходим, послужим, это будет только на пользу, и не только мне и моей семье, но и всем. Сейчас съездим, быстренько там все завершим и уедем обратно с победой», – рассказал Антон.

Контрактник Антон Долганов рассказал, что ему 38 лет, боевого опыта у него нет и в армии он тоже не служил Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Иду, потому что тучи над нами сгустились»

Другой новобранец – 38-летний Алексей рассказал, что служил в погранвойсках. Говорит, что помнит все, чему его учили в армии, поэтому уверен в своих силах.

«Все будет отлично! На гражданке у меня свой бизнес, я оставил его и решил пойти служить. Дома остались жена и двое детей – четырех и одиннадцати лет. Провожали меня они, конечно, со слезами, но при этом они мной очень гордятся», – отметил боец.

Алексей рассказал, что уже получил первую часть выплат от республики, скоро ему выплатят оставшуюся. Говорит, это придает ему уверенности в том, что пока он будет служить, его семья не будет нуждаться.

«Почему я решил пойти? Потому что тучи над нами сгустились. Когда дроны полетели к нам, я сам себе сказал, что пора», – рассказал боец.

Контрактники воодушевленно обсуждали предстоящий им боевой путь и делились друг с другом новостями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я хочу, чтобы наши дети не знали, что такое война»

Уроженец Туркменистана Нурутдин Абдуллаев рассказал, что в России живет давно, уже получил гражданство. Окончил здесь медицинский университет и теперь хочет, чтобы его знания пригодились на передовой.

«Я отправляюсь туда с таким настроем, что когда вернусь – на груди будут блестеть медали. Я хочу, чтобы наши дети не знали и не понимали, что такое война, каково это – взять в руки автомат. Я хочу, чтобы все это осталось только в книжках, чтобы мы поставили на этом точку», – объяснил Нурутдин Абдуллаев.

Нурутдин Абдуллаев в России живет давно, уже получил гражданство. Окончил здесь медицинский университет и теперь хочет, чтобы его знания пригодились на передовой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Боец пришел сегодня на сборный пункт уже в форме – рассказал, что ее купила ему жена. Теперь у него будет еще два комплекта на смену.

Нурутдин служил в армии в Туркменистане, в Татарстане он уже делал несколько попыток уйти на СВО, но только с третьей попытки его наконец взяли.

«Происхождением я туркмен, но я – гражданин России. Большую часть своей осознанной жизни я прожил в России: здесь я получил образование, женился, здесь родились мои дети. Я русский с туркменским происхождением, поэтому я должен идти и защищать свою страну», – заключил он.

Впереди бойцов ждет распределение по войсковым частям. Они пока не знают, где будут служить, но для них это не столь важно. На первое место все как один ставят цель – защитить Отечество.