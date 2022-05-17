Туристы в Аджмане могут осматривать достопримечательности на электросамокатах

Туристы, находящиеся на отдыхе в эмирате Аджман (ОАЭ), могут осматривать достопримечательности на электросамокатах. Соответствующую услугу по предоставлению экологичных транспортных средств запустило транспортное управление эмирата.

Прогулки на электросамокатах доступны в парках Аль-Сафия и Аль-Алам, а также по Аджман Корниш — четырехкилометровой эспланаде с видом на залив.

Взять транспорт в аренду можно при помощи бесплатного приложения XPLOR Micromobility на платформах iOS и Android.

В представительстве Департамента по туризму Аджмана в СНГ отмечают, что на территории эмирата установлен ряд запретов на использование электросамокатов. Так, самокат нельзя использовать на улицах эмирата, пользоваться более чем одному лицу. Также недопустимо превышение определенной скорости и нарушение прав пешеходов. За эти нарушения предусмотрены штрафы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти эмирата Аджман запустили водные прогулки для туристов на традиционных лодках абра.