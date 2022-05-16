Эмират Аджман запустил водные прогулки для туристов на традиционных лодках абра

Власти эмирата Аджман (ОАЭ) запустили водные прогулки для туристов на традиционных лодках абра. В настоящее время доступна работа четырех станций, сообщили в представительстве Департамента по туризму Аджмана в России, Украине и Казахстане.

В департаменте уточнили, что все станции находятся рядом с отелями или достопримечательностями: это станции Аль-Зора, Аль-Рашидия, расположенные в одноименных районах, Аль-Сафия в районе Мушариф, станция Аджман Марина на набережной Аджман Корниш.



Aбра — традиционая арабская деревянная лодка с навесом. Это старейший пассажирский водный вид транспорта, в настоящее время чаще используется как туристический элемент.

Аджман — один из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов. Знаменит пляжами, выходящими на Арабский залив, горами, мангровыми лесами и природным заповедником Аль-Зора.