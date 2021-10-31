Туристы рассказали об антисанитарии в отеле Хургады, где отравились жители РТ

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось пообщаться с одним из постояльцев отеля, где накануне отравились туристы из России.

«В отеле сплошная антисанитария. 5* даже близко нет. Можно смело ставить только 3-. Почему путевки продают за такие бешеные деньги – непонятно. В номерах мебель очень старая. Санузлы разбитые. Убираются плохо. Посуда в ресторане грязная. На полу в баре, где разливают напитки, вообще какое-то болото. Кулеры с водой все в плесени.

Неудивительно, что половина постояльцев отеля отравилась. Египет не готов к приему туристов», – рассказал агентству турист из Татарстана.

Также, по мнению татарстанца, туристическому бизнесу Египта нужно еще вложиться, чтобы быть готовым к большому потоку гостей из России и других стран.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в египетском отеле массово отравились туристы из России.