Туристы пожаловались на воровство посадочных при попытке улететь из Дубая

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что у некоторых российских туристов возникли проблемы при вылете из Дубая. По его словам, во время спешной посадки другие пассажиры хватали их посадочные талоны и проходили в самолет вместо них.

«Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему», – рассказал он ТАСС.

Ранее в ассоциации сообщали, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке за помощью обратились около 7 тысяч российских туристов.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране. В результате ответа под ударом оказались соседние арабские страны, где находятся американские базы. Из-за ракетных и беспилотных атак ОАЭ, Катар и Бахрейн были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.