«Туристы едут тысячами»: Власти Казани ответили на жалобы горожан из-за «Голубых озер»

Въезд автомобилей на территорию заказника «Голубые озера» в Казани ограничен, а сейчас решается вопрос с организацией парковки рядом со знаковой достопримечательностью. Так власти города ответили жителям близлежащих поселков, которые пожаловались, что созданной инфраструктуры на объекте не хватает для потока туристов.

С жалобами на отсутствие подъездных дорог, парковок и общепита, а также плохой вывоз мусора пожаловались в соцсетях жители поселков «Кадышево», «Щербаково» и «Голубое».

«Облагородить сам «Водопад» – облагородили, спасибо. Рекламу везде показали, поток «туристов» – в лице жителей и гостей Казани увеличили в разы – сотнями, тысячами каждый день. <…> Но мы не хотим – чтобы наш дом превращался в свинарник», – пишут возмущенные горожане.

Отсутствие подъездных дорог представители мэрии объяснили тем, что новое общественное пространство частично затрагивает территорию заказника «Голубые озера» и находится в границах лесного фонда. «В целях снижения антропогенного воздействия въезд автомашин на территорию должен быть ограничен», – пояснили сотрудники администрации.

Сейчас варианты месторасположения стоянки для автомобилей уже рассматриваются. Расположить ее хотят за пределами особо охраняемой природной территории, заверили в мэрии, добавив, что сейчас средств на организацию парковочного пространства пока нет – она появится при финансировании «в последующие годы».

Зато известны сроки открытия кафе – оно появится ориентировочно в начале сентября.

Напомним, в этом году в Казани благоустроили территорию Большого Голубого озера и провели берегоукрепление Хрустального водопада. В КВБ подчеркивали, что благодаря этому удалось сохранить озеро и придать огранку туристической жемчужине Татарстана.