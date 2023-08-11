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Руc Тат
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Общество 11 августа 2023 15:52

Казанцам показали новую жизнь Большого Голубого озера и Хрустального водопада

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В этом году в Казани благоустроили территорию Большого Голубого озера. Главной целью при этом было сохранить экологическую и историческую ценность уникального объекта. Комитет внешнего благоустройства города показал, как изменилась эта территория после проведенных работ.

«<…> Нам удалось сохранить озеро и придать огранку туристической жемчужине Татарстана», – отметили в КВБ.

Среди успешно проведенных работ – берегоукрепление Хрустального водопада. Кроме того, завершилась первая очередь благоустройства площадки, которая не входит в зону особо охраняемой природной территории. Здесь заменили мостик, построили Экоцентр, оборудовали зоны для питания и созерцания, тропинки из лиственницы и озеленение.

Прошедшие работы прошли при участии «большой межведомственной команды», благодаря чему удалось уделить внимание вопросам самых разных сфер, подчеркнули в КВБ.

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