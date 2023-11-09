Проектирование «Туристского кода» для центра Елабуги обойдется в 3,4 млн рублей

В Елабуге начнется реализация проекта туристского кода. Проектирование благоустройства центра города и установки объектов, которые подчеркнут его индивидуальность, обойдется в 3,384 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит разработать документацию по установке и эскизы будущих 211 табличек на 191 здание; архитектурной подсветки на три здания соборов и церквей, четыре памятника и 61 другой объект; двух смотровых площадок в популярных у туристов локациях. Помимо этого, на территории должны быть предусмотрены туристско-информационные центры с сувенирной продукцией с официальной символикой. Также в городе должны разместиться арт-объект «Фонарщик» и скульптура художника И.И. Шишкина. На улице появятся 43 новые урны, а также четыре стилизованные туалетные модули.

Эскизный и дизайн-проекты должны быть согласованы с заказчиком и отделом архитектуры и градостроительства Елабуги.

Подрядчику рекомендовано использовать материалы и продукцию местного производства Республики Татарстан.

Источником финансирования выступает бюджет Елабужского района, работы должны быть выполнены в течение 14 дней после заключения контракта.