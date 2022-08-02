Казань и Елабуга получат почти 400 млн рублей на развитие туристического центра города

Казань и Елабуга вошли в число победителей первого конкурса Ростуризма на проекты по развитию туристической инфраструктуры в центрах городов. Помимо них, средства на воплощение проектов получат еще 29 городов. Как уточнила глава ведомства Зарина Догузова, в среднем каждый из них получит по 194 млн рублей.

«Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки — новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму», — заявила она в своем Telegram-канале.

Так, согласно опубликованному документу, проекту из Казани предоставят 174,2 млн рублей, Елабуги — 202,5 млн рублей.

Догузова отметила, что выделенные средства позволят городам создать единый архитектурный и дизайн-код и обновить вывески, организовать навигацию и создать инклюзивную среду. Причем побороться за победу в конкурсе могли не только крупные города с населением до 2 млн человек, но и небольшие муниципальные образования, в которых проживают от 5 тыс. человек.

Помимо Казани, в числе победителей оказались Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Калининград, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Орел, Переславль-Залесский, Пермь, Псков, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань, Таганрог, Тверь, Торопец, Тула, Углич,Улан-Удэ и Уфа.

Планируется, что реализация проектов пройдет в 2023 году.

«Атмосферные городские поездки по популярности не уступают пляжному отдыху, и спрос каждый год растет. При этом многие интересные города на данный момент просто не адаптированы под запросы современного туриста. Города, которые в этом году прошли конкурсный отбор, смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, сделать подсветку зданий, создать инклюзивную среду и многое другое», — заявила Догузова.

Она подчеркнула, что этот конкурс будет проводиться ежегодно. На эти цели в бюджете уже запланировано выделение около 11 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.