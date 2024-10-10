Туристические рейсы из Казани в Гоа возобновятся в декабре

Российская авиакомпания Azur Air с 12 декабря возобновит полетную программу туристических рейсов из Казани в индийский штат-курорт Гоа. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Перелеты будут осуществляться каждые десять дней. Для приобретения туристических путевок необходимо обращаться к туроператорам», — говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Boeing 757-200 вместимостью 238 человек.

В целом из аэропорта Казани в зимнем расписании авиакомпания организует рейсы по четырем направлениям: Гоа, Пхукет, Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Хургаду полеты откроются 31 октября, на Пхукет — 6 ноября.

Ранее предполагалось, что прямые рейсы из Казани в Гоа авиаперевозчик возобновит уже в ноябре.